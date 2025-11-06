Nordeste tem terras raras, mas exploração depende de decisão política do Brasil sobre como negócio será desenvolvido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudo do BNB revela potencial da exploração de minerais estratégicos com prioridade para a área de fertilizantes onde o Brasil é importador.

Clique aqui e escute a matéria

No meio do debate sobre a questão da exploração das chamadas terras raras e minerais críticos, objeto de intensa disputa entre Estados Unidos e China, ficou pronto um estudo bem interessante sobre o assunto feito pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) que é a área de pesquisa do Banco do Nordeste (BNB).



O Etene usou dados da Agência Nacional de Mineração (ANM) que inclui a Região como área de potencial de exploração de níquel, cobre, silício, titânio, vanádio, entre outros bens minerais que são importantes para a produção de baterias de íon-lítio, turbinas eólicas, painéis solares e equipamentos de tecnologia.



Segunda reserva

O estudo conduzido pelo escritório reúne um pacote robusto de informações sobre o setor na Região onde se constata que o Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras, representando 14,1% das reservas mundiais atualmente conhecidas. Segundo dados internacionais, as reservas mundiais de terras raras totalizaram 81,1 milhões de toneladas, com a China (44 Mt), o Brasil (11,4 Mt) e a Índia (6,9 Mt).



E, embora não haja atualmente produção de terras raras na área do Nordeste, o estudo revela que existe potencial para produção de terras raras nos estados da Bahia, do Maranhão, do Piauí, do Ceará e do Espírito Santo. Embora ocorram também em Minas Gerais. Mas sem potencializar essa exploração do comércio exterior de terras raras, o Brasil teve déficit de US$ 6,4 milhões em 2024.



Liderança chinesa

O fato de a China ter utilizado sua posição como ferramenta diplomática, impondo restrições à exportação de minerais como gálio, germânio e terras raras em resposta a sanções ocidentais dos Estados Unidos fez o Brasil passar a olhar com mais atenção o tema. Embora atualmente apenas uma mineradora esteja na operação de terras raras no Brasil, comercializa para o exterior sua produção desde o ano passado.



A proposta de debater a questão de minerais críticos e terras raras faz sentido. Segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda por alguns minerais críticos e estratégicos continuou a crescer fortemente em 2024. O consumo de lítio aumentou quase 30%, a demanda por níquel, cobalto, grafita e terras raras aumentou de 6% a 8% em 2024.



Banco do Nordeste divulga estudo do potencial de minerais críticos do Nordeste. - Divulgação

Titânio e vanádio

No caso do Nordeste - que contribuiu com R$ 10,97 bilhões do Valor da Produção MIneral (VPM) nacional em 2024 - correspondente a apenas 4,65% do total, o destaque está no potencial de minerais críticos de que a Região participa com 19,2% especialmente na produção de titânio, tungstênio e vanádio, representando individualmente mais de 90% do VPM do País.



Já no grupo de cobre, grafita, nióbio e urânio cujo VPM nacional em 2024 somou R$222,23 bilhões, a participação do Nordeste foi de 3,8% , representada pela produção de urânio, com 100,0% do País.



Lavras autorizadas

Entretanto, segundo o estudo do ETNE em todos os estados há a presença de um ou mais minerais estratégicos. Atualmente, existem nessa região 406 outorgas (portarias) de concessão de lavra ativa pertencentes a 194 empresas.

Adicionalmente, há na Região 5.410 empresas detentoras de 25.037 títulos de autorização de pesquisa mineral (alvarás de pesquisa) para os diversos minerais estratégicos.



Investimentos

Em 2023, a Região recebeu investimentos de R$ 3,29 bilhões (13,4% do total investido no Brasil) com participação nos investimentos do País de 50% na exploração de potássio, lítio, titânio, tungstênio, vanádio e grafita.



Apesar da análise da ocorrência de terra raras, o estudo adverte que o Nordeste reúne condições mas para contribuir para para diminuir a dependência de importações, por exemplo de fertilizantes, potássio e fósforo embora também tenha ocorrências de insumos minerais com aplicações em produtos de alta tecnologia nas áreas de energias renováveis eólica e solar, defesa, eletrônica, mobilidade elétrica, e comunicação à distância.



Oportunidade

O estudo conclui que a produção de minerais estratégicos no Nordeste representa uma oportunidade de inclusão produtiva, especialmente no Semiárido, mas que depende de políticas públicas adequadas para se consolidar como um polo de minerais críticos e estratégicos. Até porque a Região apresenta uma quantidade expressiva de pesquisas minerais em andamento, por exemplo, em titânio, vanádio, tungstênio e urânio;



E conclui que para ampliar a produção de minerais críticos e estratégicos, o Nordeste terá que enfrentar desafios que precisam ser superados, especialmente pela infraestrutura logística limitada, necessidade de mais investimentos em pesquisa mineral e conhecimento geológico.

Depois de prometer mudar tudo, o senador Renan Calheiros recomendou aprovar texto como Câmara Federal mandou. - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Sem correção, tabela do IRPF não beneficia quem ganha acima de R$ 5% mil

Demorou, mas finalmente a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que isenta de Imposto de Renda (IR) os brasileiros que ganham até R$ 5 mil por mês. E quem ganha até R$ 5 mil ficará isento de Imposto de Renda. E haverá alívio também para quem ganha até R$7.350.



Mas é importante não esquecer que a Tabela do Imposto de Renda não mudou. Isso quer dizer que, de fato, quem ganha até R$5 mil vai deixar de pagar IRPJ com a eliminação da cobrança de R$312,00. Entretanto, quem ganha mais de R$7.350 vai continuar pagando o mesmo imposto, pois, ao contrário do que se pensa, a parte até R$ mil para esses trabalhadores vai continuar sendo tributada.



No contracheque isso quer dizer que entre R$5.001,00 e R$7.350,00 vai ser aplicada uma tabela progressiva que chega ao mesmo desconto atual. A isenção integral será aplicada apenas na faixa de salário até R$ 5 mil.

CNC e SPC Brasil alertam para risco de perdas de vendas por força das bets. - Divulgação

Efeito dos jogos



Levantamento encomendado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil, em parceria com a Offerwise. Pesquisas: a popularização e a facilidade de acesso aos jogos de apostas online já produzem impactos significativos nas finanças e no orçamento familiar dos consumidores do país.

Segundo o estudo, as apostas esportivas são as mais populares (54% dos apostadores), principalmente entre os homens. Entre os jogos de cassino, destacam-se slots (28%), roletas (22%) e caça-níqueis (20%).



O estudo mostra que os principais motivos para começar a apostar incluem curiosidade (35%), o desejo de ganhar dinheiro de forma rápida e fácil (22%) e a busca por adrenalina ou diversão (22%). O estudo também revela uma alta frequência de uso: 24% dos apostadores jogam semanalmente, 18% de duas a três vezes por semana, e 11% fazem apostas todos os dias.



Ministro do TCU, Benjamin Zymler, estará no Recife - Divulgação

Benjamin Zymler



O ministro do TCU, Benjamin Zymler, estará no Recife hoje. Abre o XVI Encontro Técnico dos Tribunais de Contas sobre Educação (Educontas), que será realizado nesta quinta e sexta-feira no Mar Hotel Boa Viagem. Fará a palestra de abertura falando sobre o consensualismo como uma forma de modernizar o controle externo e a resolução de conflitos na administração pública, especialmente em contratos de infraestrutura.



Conciliação



Até esta sexta-feira (7), o Shopping Guararapes sedia a XX Semana Nacional de Conciliação, iniciativa da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, em parceria com o TJPE e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Durante o evento, contribuintes terão acesso a condições especiais para regularização de débitos tributários como IPTU, CIM e ISS, entre outros.



Live Marketing



Liderada pela empresária Mariana Rocha, a agência de Live Marketing PRO Live MKT celebra seus dez anos de mercado no próximo dia 12, no Fiordes Buffet, em Santo Amaro. No portfólio, projetos desenvolvidos para a Stellantis (Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, RAM e Leapmotor), VLI Logística, Wabtec Corporation, Sada, IVECO e GWM, além de APM Terminals, Real Hospital Português, Shopping Recife e FORVIA.

AutoNunes Mega Show.



AutoNunes

O Grupo AutoNunes realiza neste sábado (8), das 9h às 16h, o Mega Show Chevrolet, em suas lojas da Região Metropolitana e do interior (Boa Viagem, Prazeres, Olinda, Cabo, Gravatá e Caruaru) e na Caxangá Veículos.



Transforma PE



O Governo de Pernambuco lançou a nova fase do Transforma PE, programa voltado à modernização e digitalização de micro, pequenas e médias empresas de base tradicional. Com investimento de R$ 6 milhões, a iniciativa vai selecionar 20 projetos voltados à inovação em cinco Arranjos Produtivos Locais (APLs) considerados estratégicos para a economia estadual: moda e confecção, leite e derivados, aquicultura, fruticultura irrigada e gesso.



Conferência



No próximo dia 25, a partir das 9h, no Empresarial Trade Center Riomar, Torre 05 – Auditório, a Rarotec reúne prefeitos, secretários, contadores, clientes, controladores e tesoureiros municipais para a Conferência sobre Tecnologia Aplicada nas Finanças Públicas. Liderada por Rafaelle Braga, a proposta é criar uma cultura de responsabilidade e eficiência na administração pública.

