Banco do Nordeste financia ampliação e modernização de indústria química em Igarassu

O contrato de financiamento é valor de R$ 220 milhões para realizar ampliação e modernização da planta em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife

O Banco do Nordeste (BNB) e a Chlorum Solutions assinaram, este mês, o contrato de financiamento no valor de R$ 220 milhões para realizar ampliação e modernização da planta em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A unidade possui cerca de 160 empregados diretos e produz cloro-álcalis para abastecer empresas de serviços de tratamento de água e esgoto e indústrias da região.

O projeto receberá, ainda, mais R$ 86 milhões em recursos próprios da empresa e substituirá o processo produtivo com utilização de mercúrio pela tecnologia à base de membrana. A transição visa anular os riscos do uso do mercúrio, protegendo a saúde humana e o meio ambiente das emissões desse agente químico e seus compostos.

Segundo a empresa, a nova planta está sendo construída em paralelo a essa substituição, envolvendo construções civis e a instalação de maquinários modernos, gerando cerca de 250 empregos durante a obra. Uma vez finalizada, a planta de mercúrio será desativada antes do prazo final determinado pela Convenção de Minamata e a região passará por um processo de remediação ambiental seguindo altos padrões mundiais para garantir a segurança ambiental da área.

“Nossa planta de Pernambuco será uma das mais modernas do país na produção de cloro, principal insumo de várias outras indústrias de produtos químicos. A atualização dessa operação com a tecnologia de membrana, a mais limpa e eficiente disponível, segue o padrão praticado pela Chlorum desde o início de suas operações, garantindo o fornecimento desses insumos essenciais”, explica o diretor de Operações Norte e Nordeste da Chlorum Solutions, Rodrigo Duque.

O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, afirma que o financiamento terá dois importantes impactos, que são sociais e ambientais. “Esse investimento vai tornar a unidade em Igarassu muito mais moderna e sem riscos ambientais e também vai proporcionar a sustentabilidade de uma cadeia de empresas no estado que utilizam os produtos da Chlorum em seus processos produtivos, mantendo emprego e renda em diversos municípios pernambucanos”, afirma.