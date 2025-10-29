fechar
Economia | Notícia

Banco do Nordeste financia ampliação e modernização de indústria química em Igarassu

O contrato de financiamento é valor de R$ 220 milhões para realizar ampliação e modernização da planta em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife

Por JC Publicado em 29/10/2025 às 19:13
Nova planta da Chlorum Solutions em Igarassu (PE) deve gerar cerca de 250 empregos durante a obra
Nova planta da Chlorum Solutions em Igarassu (PE) deve gerar cerca de 250 empregos durante a obra - Studio MPZ / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Banco do Nordeste (BNB) e a Chlorum Solutions assinaram, este mês, o contrato de financiamento no valor de R$ 220 milhões para realizar ampliação e modernização da planta em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A unidade possui cerca de 160 empregados diretos e produz cloro-álcalis para abastecer empresas de serviços de tratamento de água e esgoto e indústrias da região.

O projeto receberá, ainda, mais R$ 86 milhões em recursos próprios da empresa e substituirá o processo produtivo com utilização de mercúrio pela tecnologia à base de membrana. A transição visa anular os riscos do uso do mercúrio, protegendo a saúde humana e o meio ambiente das emissões desse agente químico e seus compostos.

Leia Também

Segundo a empresa, a nova planta está sendo construída em paralelo a essa substituição, envolvendo construções civis e a instalação de maquinários modernos, gerando cerca de 250 empregos durante a obra. Uma vez finalizada, a planta de mercúrio será desativada antes do prazo final determinado pela Convenção de Minamata e a região passará por um processo de remediação ambiental seguindo altos padrões mundiais para garantir a segurança ambiental da área.

“Nossa planta de Pernambuco será uma das mais modernas do país na produção de cloro, principal insumo de várias outras indústrias de produtos químicos. A atualização dessa operação com a tecnologia de membrana, a mais limpa e eficiente disponível, segue o padrão praticado pela Chlorum desde o início de suas operações, garantindo o fornecimento desses insumos essenciais”, explica o diretor de Operações Norte e Nordeste da Chlorum Solutions, Rodrigo Duque.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, afirma que o financiamento terá dois importantes impactos, que são sociais e ambientais. “Esse investimento vai tornar a unidade em Igarassu muito mais moderna e sem riscos ambientais e também vai proporcionar a sustentabilidade de uma cadeia de empresas no estado que utilizam os produtos da Chlorum em seus processos produtivos, mantendo emprego e renda em diversos municípios pernambucanos”, afirma.

Leia também

Banco do Nordeste destina R$ 360 milhões a projetos de energia renovável no Nordeste
INVESTIMENTO

Banco do Nordeste destina R$ 360 milhões a projetos de energia renovável no Nordeste
Paulo Câmara deixa presidência do Banco do Nordeste
Banco do Nordeste

Paulo Câmara deixa presidência do Banco do Nordeste

Compartilhe

Tags