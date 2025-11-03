Trump diz que os dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados
Trump citou que não acredita numa guerra, ainda que tenha salientado que o país sul-americano trata o governo norte-americano muito mal
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu afirmativamente a uma pergunta sobre se acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. "Eu diria que sim, acho que sim - sim", respondeu, ao ser questionado por Norah O'Donnell sobre se os dias de Maduro estavam contados.
A declaração foi dada no programa 60 Minutes, da CBS, que foi ao ar na noite do domingo, 2.
A entrevista do presidente dos EUA foi concedida na sexta-feira em Mar-o-Lago, Palm Beach, na Flórida.
Em outro trecho, Trump citou que não acredita que os EUA se envolverão em uma guerra contra a Venezuela, ainda que tenha salientado que o país sul-americano trata o governo norte-americano muito mal.
A fala ocorre em um momento em que os Estados Unidos enviam militares e navios ao Caribe, onde executaram vários ataques contra supostas embarcações que atuam no tráfico de drogas, ações que provocaram dezenas de mortes.
Pesquisa CNN: Trump tem recorde de desaprovação
A taxa de aprovação do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, atingiu uma nova mínima histórica em seu segundo mandato, a 37%, aponta uma pesquisa da CNN, publicada nesta segunda-feira. O valor é o menor de sua segunda administração e é próximo das piores taxas de aprovação de seu primeiro mandato, quando chegou a registrar apenas 34% de aprovação.
No mesmo sentido, a taxa de desaprovação atingiu 63%, sendo a maior já registrada de ambos os seus governos e um ponto porcentual acima do recorde anterior, de 62%, quando ele deixou a Casa Branca em janeiro de 2021.
A pesquisa da CNN também mostra que 32% dos entrevistados avaliam que o andamento da situação do país está "Muito bem/Razoavelmente bem", enquanto 68% acreditam que o cenário está "bastante ruim/muito mal".
Ainda, foi avaliado que o problema mais importante que os EUA enfrentam atualmente são: a economia e o custo de vida (47%); o estado da democracia americana (26%); imigração (10%); crime e segurança (7%); saúde (5%); e política externa (1%).