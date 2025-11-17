26ª Fenearte abre inscrições online a partir desta segunda-feira (17); prazo segue até dezembro
A próxima edição do evento está marcada para o período de 8 a 19 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda
Clique aqui e escute a matéria
A 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) abriu inscrições para todos os setores nesta segunda-feira (17).
Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site oficial da Fenearte até às 17h do dia 16 de dezembro.
A próxima edição do evento está marcada para o período de 8 a 19 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, reunindo cerca de 5 mil expositores distribuídos em aproximadamente 700 estandes.
Quem pode se inscrever
As inscrições contemplam diversos segmentos abrangendo artesãos, empreendedores e instituições. Os setores abertos são:
- Individual Pernambuco: artesãos pernambucanos, nascidos, residentes ou intitulados;
- Estados: artesãos de outras unidades da federação, pessoa física ou jurídica;
- Internacional: expositores estrangeiros, pessoa física ou portadores de passaporte;
- Prefeituras: exclusivo para municípios de Pernambuco;
- Sebraes: aberto às seccionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
- Alimentação: para empreendedores do setor alimentício sediados em Pernambuco;
- Redes Solidárias: organizações não-governamentais atuantes no estado;
- Associações e Cooperativas: entidades pernambucanas.
Também estão abertas as inscrições para artesãos que desejam integrar o estande coletivo do PAPE (Programa do Artesanato de Pernambuco).
Para essa modalidade, é necessário possuir a Carteira Nacional do Artesão. O espaço está localizado no setor do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), logo após a Alameda dos Mestres.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Organização e expectativas
Organizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a Fenearte mantém sua proposta de fortalecer o artesanato como expressão cultural e fonte de renda.
A diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, destacou a importância da feira para o setor.
“A cada edição, essa feira mostra a força do nosso artesanato e o talento das mãos que transformam matéria em arte, cultura e identidade”, afirmou.
A diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe e diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, reforçou o compromisso de manter o evento como referência nacional.
“Nosso compromisso é que, todo ano, ela seja ‘A Feira das Feiras’, honrando seu legado e valorizando artesãs e artesãos”, disse.
Recordes na edição de 2025
Em 2025, a Fenearte registrou o maior público de sua história: 340 mil visitantes durante os 12 dias de evento. A movimentação financeira também foi recorde, alcançando R$ 163 milhões.
Segundo pesquisa da Adepe em parceria com a Empetur, a edição obteve 99% de aprovação do público.
A expectativa é que os resultados positivos impulsionem ainda mais a participação e a circulação de visitantes na edição de 2026, consolidando a Fenearte como a maior feira de artesanato da América Latina.