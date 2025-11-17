26ª Fenearte abre inscrições online a partir desta segunda-feira (17); prazo segue até dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A próxima edição do evento está marcada para o período de 8 a 19 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

A 26ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) abriu inscrições para todos os setores nesta segunda-feira (17).

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site oficial da Fenearte até às 17h do dia 16 de dezembro.

A próxima edição do evento está marcada para o período de 8 a 19 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, reunindo cerca de 5 mil expositores distribuídos em aproximadamente 700 estandes.

Quem pode se inscrever

As inscrições contemplam diversos segmentos abrangendo artesãos, empreendedores e instituições. Os setores abertos são:

Individual Pernambuco: artesãos pernambucanos, nascidos, residentes ou intitulados;

artesãos pernambucanos, nascidos, residentes ou intitulados; Estados: artesãos de outras unidades da federação, pessoa física ou jurídica;

artesãos de outras unidades da federação, pessoa física ou jurídica; Internacional: expositores estrangeiros, pessoa física ou portadores de passaporte;

expositores estrangeiros, pessoa física ou portadores de passaporte; Prefeituras: exclusivo para municípios de Pernambuco;

exclusivo para municípios de Pernambuco; Sebraes: aberto às seccionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;

aberto às seccionais do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Alimentação: para empreendedores do setor alimentício sediados em Pernambuco;

para empreendedores do setor alimentício sediados em Pernambuco; Redes Solidárias: organizações não-governamentais atuantes no estado;

organizações não-governamentais atuantes no estado; Associações e Cooperativas: entidades pernambucanas.

Também estão abertas as inscrições para artesãos que desejam integrar o estande coletivo do PAPE (Programa do Artesanato de Pernambuco).

Para essa modalidade, é necessário possuir a Carteira Nacional do Artesão. O espaço está localizado no setor do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), logo após a Alameda dos Mestres.

Organização e expectativas

Organizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), a Fenearte mantém sua proposta de fortalecer o artesanato como expressão cultural e fonte de renda.

A diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, destacou a importância da feira para o setor.

“A cada edição, essa feira mostra a força do nosso artesanato e o talento das mãos que transformam matéria em arte, cultura e identidade”, afirmou.

A diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe e diretora-executiva da Fenearte, Camila Bandeira, reforçou o compromisso de manter o evento como referência nacional.

“Nosso compromisso é que, todo ano, ela seja ‘A Feira das Feiras’, honrando seu legado e valorizando artesãs e artesãos”, disse.

Recordes na edição de 2025

Em 2025, a Fenearte registrou o maior público de sua história: 340 mil visitantes durante os 12 dias de evento. A movimentação financeira também foi recorde, alcançando R$ 163 milhões.

Segundo pesquisa da Adepe em parceria com a Empetur, a edição obteve 99% de aprovação do público.

A expectativa é que os resultados positivos impulsionem ainda mais a participação e a circulação de visitantes na edição de 2026, consolidando a Fenearte como a maior feira de artesanato da América Latina.



