Protesto dos carroceiros: ato volta a bloquear vias do Recife e pressiona por revogação da lei da tração animal

Ato de carroceiros percorre o Recife contra o fim da tração animal e critica as propostas da prefeitura para substituir a atividade

Os carroceiros do Recife realizam mais um protesto na manhã desta segunda-feira (17) contra o Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, que determina o fim da atividade a partir de 31 de janeiro de 2026.

O grupo saiu do bairro do Bongi, na Zona Oeste, em direção ao Centro, provocando bloqueios em corredores importantes da capital.

Manifestação e reivindicações

No fim da manhã, os manifestantes se concentraram em frente à Câmara Municipal do Recife, ocupando a Rua do Hospício, no mesmo ponto onde a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) registrou interdição total da via às 11h15 por causa do protesto.

Agentes da CTTU foram enviados para orientar o trânsito e acompanharam o deslocamento do grupo também pela Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, por volta das 10h.

Os manifestantes defendem a revogação da Lei nº 17.918/2013, que proíbe o uso de veículos de tração animal no Recife.

Eles afirmam que as alternativas oferecidas pela prefeitura não garantem renda suficiente para sustentar as famílias e criticam especialmente as condições de acesso às bicicletas elétricas sugeridas no programa de transição.

Novo censo municipal e benefícios oferecidos

A mobilização ocorre no mesmo período em que a Prefeitura do Recife inicia uma nova rodada do censo dos condutores de tração animal, etapa obrigatória para que os carroceiros tenham acesso aos benefícios do programa. O cadastramento começa nesta terça-feira (18) e segue até 10 de dezembro.

Segundo a gestão, o objetivo é mapear tutores, cavalos e carroças em atividade, além de identificar quem está apto a receber indenização pela entrega voluntária dos animais e das carroças – cada item avaliado em R$ 1,2 mil.

Durante o cadastro, o cavalo recebe um chip subcutâneo e a carroça, um adesivo de identificação. Após essa etapa, os condutores são convocados para confirmar as informações declaradas e habilitar o recebimento dos benefícios.

Pacote de benefícios inclui:

indenização de R$ 1,2 mil por animal e R$ 1,2 mil por carroça entregue;

encaminhamento para vagas na limpeza urbana;

acesso a microcrédito;

concessão de bicicletas elétricas;

mais de 60 cursos de qualificação profissional;

apoio ao empreendedorismo.

Indenizações já iniciaram

A prefeitura anunciou que já iniciou o pagamento de indenizações referentes à primeira rodada de cadastramento realizada em junho.



Seis carroceiros receberam, juntos, mais de R$ 13 mil, referentes à entrega voluntária de seis cavalos e cinco carroças.

Além dos valores pagos, eles foram direcionados para oportunidades de trabalho na limpeza urbana e aprovados para linhas de crédito voltadas à compra de bicicletas elétricas.

Cronograma do novo censo

18 e 19 de novembro — Arruda

Campo ao lado da UPAE do Arruda, Avenida José dos Anjos – Próximo ao Clube Santa Cruz

Campo ao lado da UPAE do Arruda, Avenida José dos Anjos – Próximo ao Clube Santa Cruz 24 e 25 de novembro — Joana Bezerra

Avenida Martin Luther King, nº 96 – Próximo à Escola Municipal Professor Josué de Castro

Avenida Martin Luther King, nº 96 – Próximo à Escola Municipal Professor Josué de Castro 27 e 28 de novembro — Dois Irmãos

Praça de Dois Irmãos – Próximo ao Parque de Dois Irmãos

Praça de Dois Irmãos – Próximo ao Parque de Dois Irmãos 1 e 2 de dezembro — Várzea

Praça da Várzea – Próximo à Academia da Cidade

Praça da Várzea – Próximo à Academia da Cidade 4 e 5 de dezembro — Mustardinha

Praça do ABC – Próximo à Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves

Praça do ABC – Próximo à Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves 9 e 10 de dezembro — Ibura

Rua Professor José Brasileiro, nº 100, Vila Nova – Galpão de Bate Estaca

