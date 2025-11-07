Prefeitura do Recife inicia pagamento de indenizações e entrega de benefícios para carroceiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apenas seis condutores aderiram voluntariamente ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, iniciado nesta sexta-feira (7)

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife iniciou, nesta sexta-feira (7), o pagamento de indenizações e entrega de benefícios para os condutores de tração animal cadastrados pela gestão municipal. A ação, promovida pelo pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, ocorreu no Compaz Lêda Alves, no bairro do Pina, zona Sul da cidade.

São ofertados para os cadastrados, em troca da entrega voluntária dos cavalos e carroças, crédito popular, vagas de emprego na limpeza urbana do município, e a possibilidade de aquisição de bicicletas elétricas. Para cada cavalo entregue, é oferecida uma indenização no valor de R$ 1,2 mil. O mesmo valor é aplicado para cada carroça.

Prefeitura do Recife oferece aos cadastrados indenização de R$ 1,2 mil para cada cavalo e cada carroça entregues voluntariamente; Na primeira etapa do programa, apenas seis condutores cadastrados aderiram - Vanessa Alcântara/PCR Imagem

No entanto, não é possível acumular benefícios. Cada trabalhador tem direito à indenização e a escolha de um dos benefícios ofertados pela Prefeitura.

Na primeira etapa do Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, seis condutores aderiram voluntariamente, e foram concedidas três bicicletas elétricas e duas vagas de emprego. Um dos cadastrados optou apenas pela indenização.

Além das indenizações, gestão municipal oferta vagas de emprego na limpeza urbana, crédito popular e a cessão de bicicletas elétricas - Vanessa Alcântara/PCR Imagem

Ainda segundo a Prefeitura do Recife, o objetivo da ação é "proporcionar uma transição segura e apoiar a recolocação dos carroceiros no mercado de trabalho, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias, uma vez que a tração animal será totalmente proibida no Recife a partir do dia 31 de janeiro de 2026".

O programa também dará acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes e a distribuição de kits de trabalho. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.

Um novo censo será disponibilizado ainda em novembro para os condutores que não se cadastraram. As datas e locais serão divulgados nos próximos dias. Segundo a Prefeitura do Recife, os condutores que não aderirem ao novo cadastro, deverão retirar seus animais do território do município até a data limite, sob risco de multa e recolhimento do animal.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC