Prefeitura do Recife inicia pagamento de indenizações e entrega de benefícios para carroceiros
Apenas seis condutores aderiram voluntariamente ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, iniciado nesta sexta-feira (7)
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife iniciou, nesta sexta-feira (7), o pagamento de indenizações e entrega de benefícios para os condutores de tração animal cadastrados pela gestão municipal. A ação, promovida pelo pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais, ocorreu no Compaz Lêda Alves, no bairro do Pina, zona Sul da cidade.
São ofertados para os cadastrados, em troca da entrega voluntária dos cavalos e carroças, crédito popular, vagas de emprego na limpeza urbana do município, e a possibilidade de aquisição de bicicletas elétricas. Para cada cavalo entregue, é oferecida uma indenização no valor de R$ 1,2 mil. O mesmo valor é aplicado para cada carroça.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No entanto, não é possível acumular benefícios. Cada trabalhador tem direito à indenização e a escolha de um dos benefícios ofertados pela Prefeitura.
Na primeira etapa do Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, seis condutores aderiram voluntariamente, e foram concedidas três bicicletas elétricas e duas vagas de emprego. Um dos cadastrados optou apenas pela indenização.
Ainda segundo a Prefeitura do Recife, o objetivo da ação é "proporcionar uma transição segura e apoiar a recolocação dos carroceiros no mercado de trabalho, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias, uma vez que a tração animal será totalmente proibida no Recife a partir do dia 31 de janeiro de 2026".
O programa também dará acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, com a disponibilização de mais de 60 cursos profissionalizantes e a distribuição de kits de trabalho. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.
Um novo censo será disponibilizado ainda em novembro para os condutores que não se cadastraram. As datas e locais serão divulgados nos próximos dias. Segundo a Prefeitura do Recife, os condutores que não aderirem ao novo cadastro, deverão retirar seus animais do território do município até a data limite, sob risco de multa e recolhimento do animal.