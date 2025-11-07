Alepe realiza Jornada Antirracista com curso gratuito sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas
Na programação de debates da Jornada estão temas como a saúde da população negra no SUS e As desigualdades raciais no mercado de trabalho
A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove, de 10 a 13 deste mês, a 3ª edição da Jornada Alepe Antirracista, iniciativa que reúne uma série de ações voltadas ao enfrentamento do racismo e à promoção da igualdade racial.
O evento é gratuito e dá continuidade à implementação da política antirracista permanente instituída no âmbito do Legislativo pernambucano, ocorrendo da 8h às 11h30, no auditório Sérgio Guerra, sede da Alepe (Rua da União, 397, no bairro da Boa Vista).
Nova legislação
Uma das novidades desta edição é a ampliação e reformulação do curso, oferecido em 2023, sobre a nova legislação que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas do País.
O curso é uma parceria da Alepe com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em formato a distância (EAD). Informações sobre inscrições e programa do curso serão anunciados na sessão de abertura da Jornada na segunda-feira (10).
Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Álvaro Porto (PSDB), a Casa Joaquim Nabuco está na linha de frente da luta antirracista, implementando políticas capazes de promover reflexão e transformações em comportamentos e crenças que alimentam ódio e preconceito.
“Devemos ressaltar o excelente trabalho da Frente Parlamentar de Combate ao Racismo, instalada no primeiro semestre de 2024, e a aprovação da Política Antirracista, que tem o objetivo de contribuir para a reflexão sobre questões étnico raciais e garantir políticas que promovam a igualdade”, pontua.
Na programação de debates da Jornada estão temas como a saúde da população negra no SUS; as desigualdades raciais no mercado de trabalho; o empreendedorismo negro e a educação antirracista como política pública; ao final de cada dia de debates haverá apresentações artísticas e musicais relacionados ao tema do evento.
O Superintendente Geral da Alepe, Aldemar Santos, acredita que a Jornada Antirracista reafirma o pioneirismo da Casa na promoção de políticas públicas voltadas à equidade racial. “A reformulação do curso em parceria com o TJPE, alinhado à nova Legislação sobre história e cultura afro-brasileira, é um avanço essencial para levar o enfrentamento ao racismo para dentro das escolas e formar cidadãos mais conscientes”.
A Casa Joaquim Nabuco é a primeira assembleia do País a instituir, por meio de resolução, uma política antirracista permanente.
Programação Completa
Dia 10/11
- 8h30 - Café de boas-vindas/credenciamento
- 9h30 - Mesa Institucional de abertura, apresentação da ouvidoria antirracista da Alepe, lançamento do curso EAD antirracista
- 10h – Palestra sobre “Educação antirracista como política pública: desafios e perspectivas” com a doutora, com pós-doutorado pela UNB, Karla Akotirene
- 11h30 – Encerramento Cultural
Dia 11/11
- 8h - Café de boas-vindas
- 9h - Mesa Institucional de abertura
- 9h30 – Palestra sobre “Saúde da População Negra no SUS” com a Coordenadora Geral Nacional de Atenção à População Negra do Ministério da Saúde, Rose Santos
- 10h30- Palestra sobre “Impactos do racismo no SUS” com professora da UFPE, Ana Cláudia Rodrigues da Silva
- 11h30 – Encerramento Cultural
Dia 12/11
- 8h - Café de boas-vindas
- 9h - Mesa Institucional de abertura
- 9h30 – Palestra sobre “Desigualdades raciais no mercado de trabalho: desafios e oportunidades” com Guibson Trindade, relações públicas e gerente executivo da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial
- 10h30 – Palestra sobre “Empreendedorismo negro: potência, inovação e desafios” com a proprietária do restaurante de cozinha afro-brasileira, Carmem Virgínia
- 11h30 – Encerramento Cultural
Dia 13/11
- 18h - Reunião solene para a entrega da Medalha Marta Almeida a personalidades que se destacam na luta pela igualdade racial
Como parte da iniciativa, foi criada uma ouvidoria específica para apurar denúncias de violação dos direitos da população negra. A Alepe dispõe, ainda, de uma Frente Parlamentar de Combate ao Racismo e, recentemente, aprovou uma Lei que estabelece cotas raciais em concursos públicos estaduais.
Para o primeiro-secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes, mais do que um evento, a Jornada é um chamado à ação de combate ao preconceito. “O curso gratuito que vamos oferecer, em parceria com o TJPE, amplia o acesso ao conhecimento e fortalece a educação antirracista como ferramenta de transformação social”.
A 3ª edição da Jornada Alepe Antirracista se encerra no dia 13 (quinta-feira) com uma sessão solene, às 18h, para entrega da medalha Marta Almeida a personalidades que se destacam na luta pela igualdade racial. Honraria é uma homenagem à educadora Marta Carmelita Bezerra de Almeida, falecida em setembro de 2023, que representou o Movimento Negro Unificado (MNU) em Pernambuco.
Serviço:
3ª edição da Jornada Alepe Antirracista
Quando: 10 a 13 de novembro, das 8h às 11h30
Onde: auditório Sérgio Guerra, sede da Alepe (Rua da União, 397, no bairro da Boa Vista)
Participação gratuita