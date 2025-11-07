fechar
Pernambuco | Notícia

Quedas de energia afetam o bairro de São José e comerciantes enfrentam prejuízos nas vendas

Quedas de energia tem ocorrido com frequência, impactando diretamente as vendas, a operação dos estabelecimentos e a conservação de alimentos

Por Aisha Vitória Publicado em 07/11/2025 às 18:44 | Atualizado em 07/11/2025 às 18:46
Os prejuízos são grandes para os estabelecimentos de alimentação, que dependem de energia para o atendimento e para a conservação dos alimentos.
Os prejuízos são grandes para os estabelecimentos de alimentação, que dependem de energia para o atendimento e para a conservação dos alimentos.

As constantes quedas de energia no bairro de São José, no Centro do Recife, tem deixado comerciantes em alerta e preocupado o setor varejista da região.

Nas últimas semanas, interrupções no fornecimento elétrico tem ocorrido com frequência, impactando diretamente as vendas, a operação dos estabelecimentos e até a conservação de alimentos em restaurantes e lanchonetes.

Quedas de energia

De acordo com o lojista Gilvan Mendes, as quedas e oscilações se repetem praticamente todos os meses. Na terça-feira (28), o fornecimento ficou suspenso das 11h às 14h, causando uma queda de cerca de 40% nas vendas do dia.

Na quarta-feira da semana passada (29), faltou energia durante a manhã, com previsão de retorno apenas à noite. Na última sexta-feira (31), uma nova queda foi registrada, embora o tempo exato sem energia não tenha sido confirmado.

Já na última terça (4), houve uma nova falta de energia por volta do meio-dia, que durou aproximadamente 45 minutos.

“Essa situação está comprometendo o nosso funcionamento das atividades em nossa empresa, uma vez que, dependemos exclusivamente da energia para a operação das nossas atividades. Isso é bem preocupante, já estamos bem próximos do Natal e não podemos ficar com um problema com tanta frequência assim por parte da Neoenergia”, declarou Gilvan em entrevista.

Nesta sexta-feira (7), mais uma vez faltou energia na Rua Padre Muniz sem e na Rua Santa Rita por volta das 9h, Nessa mesma manhã, um poste explodiu no final da Rua do Nogueira, próximo ao Cais de Santa Rita.

Prejuízos causados

O diretor institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Paulo Monteiro, afirmou que os prejuízos são ainda maiores para os estabelecimentos de alimentação, que dependem de energia não apenas para o atendimento, mas também para a conservação dos alimentos.

“Quando você deixa de servir um almoço, como foi o caso de um dia que faltou energia, há um impacto de 35% a 40% no movimento do dia. Mas tem também restaurantes que só servem almoço e que no caso desses restaurantes, o prejuízo é de 100%. Até porque a alimentação não é preparada na hora, ela é preparada com antecedência. Então muitas empresas prepararam as alimentações dos produtos para servir no almoço, não teve como servir e aí tem uma perda considerável. Os alimentos, eles se deterioram, estes alimentos são jogados fora porque eles não se aproveitam de um dia para o outro”, afirmou Paulo.

Além das quedas frequentes, comerciantes relatam que as oscilações de energia têm causado queima de equipamentos e prejuízos com manutenção.

O problema reacende a preocupação após um incêndio recente no Centro do Recife, atribuído a falhas na rede elétrica, que danificou diversos estabelecimentos.

 

Tentativa de resolução

Diante da situação, a CDL Recife articulou a criação de um comitê de prevenção, reunindo órgãos parceiros e representantes da Neoenergia Pernambuco, concessionária responsável pelo fornecimento.

O objetivo é promover ações preventivas e discutir soluções estruturais para evitar novas ocorrências.

“É preciso que a Neoenergia esteja atenta a esses problemas frequentes que estão acontecendo no bairro de São José. O bairro tem crescido muito, com uma demanda grande de negócios. Nós temos o Novotel, nós temos o Centro de Convenções e outros negócios que estão sendo instalados, e me parece que a rede não está preparada. Não havia um dimensionamento preparado para esse crescimento de negócios, esse aumento de demanda de energia.”

 

Divulgação/Redes Sociais
Quedas de energia tem ocorrido com frequência, impactando diretamente as vendas

O JC entrou em contato com a Neoenergia Pernambuco para comentar as reclamações dos comerciantes e as falhas no fornecimento de energia elétrica, mas a empresa ainda não se pronunciou.

