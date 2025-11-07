Quedas de energia afetam o bairro de São José e comerciantes enfrentam prejuízos nas vendas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quedas de energia tem ocorrido com frequência, impactando diretamente as vendas, a operação dos estabelecimentos e a conservação de alimentos

As constantes quedas de energia no bairro de São José, no Centro do Recife, tem deixado comerciantes em alerta e preocupado o setor varejista da região.

Nas últimas semanas, interrupções no fornecimento elétrico tem ocorrido com frequência, impactando diretamente as vendas, a operação dos estabelecimentos e até a conservação de alimentos em restaurantes e lanchonetes.

Quedas de energia

De acordo com o lojista Gilvan Mendes, as quedas e oscilações se repetem praticamente todos os meses. Na terça-feira (28), o fornecimento ficou suspenso das 11h às 14h, causando uma queda de cerca de 40% nas vendas do dia.

Na quarta-feira da semana passada (29), faltou energia durante a manhã, com previsão de retorno apenas à noite. Na última sexta-feira (31), uma nova queda foi registrada, embora o tempo exato sem energia não tenha sido confirmado.

Já na última terça (4), houve uma nova falta de energia por volta do meio-dia, que durou aproximadamente 45 minutos.

“Essa situação está comprometendo o nosso funcionamento das atividades em nossa empresa, uma vez que, dependemos exclusivamente da energia para a operação das nossas atividades. Isso é bem preocupante, já estamos bem próximos do Natal e não podemos ficar com um problema com tanta frequência assim por parte da Neoenergia”, declarou Gilvan em entrevista.

Nesta sexta-feira (7), mais uma vez faltou energia na Rua Padre Muniz sem e na Rua Santa Rita por volta das 9h, Nessa mesma manhã, um poste explodiu no final da Rua do Nogueira, próximo ao Cais de Santa Rita.

Prejuízos causados

O diretor institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Paulo Monteiro, afirmou que os prejuízos são ainda maiores para os estabelecimentos de alimentação, que dependem de energia não apenas para o atendimento, mas também para a conservação dos alimentos.

“Quando você deixa de servir um almoço, como foi o caso de um dia que faltou energia, há um impacto de 35% a 40% no movimento do dia. Mas tem também restaurantes que só servem almoço e que no caso desses restaurantes, o prejuízo é de 100%. Até porque a alimentação não é preparada na hora, ela é preparada com antecedência. Então muitas empresas prepararam as alimentações dos produtos para servir no almoço, não teve como servir e aí tem uma perda considerável. Os alimentos, eles se deterioram, estes alimentos são jogados fora porque eles não se aproveitam de um dia para o outro”, afirmou Paulo.

Além das quedas frequentes, comerciantes relatam que as oscilações de energia têm causado queima de equipamentos e prejuízos com manutenção.

O problema reacende a preocupação após um incêndio recente no Centro do Recife, atribuído a falhas na rede elétrica, que danificou diversos estabelecimentos.

Tentativa de resolução

Diante da situação, a CDL Recife articulou a criação de um comitê de prevenção, reunindo órgãos parceiros e representantes da Neoenergia Pernambuco, concessionária responsável pelo fornecimento.

O objetivo é promover ações preventivas e discutir soluções estruturais para evitar novas ocorrências.

“É preciso que a Neoenergia esteja atenta a esses problemas frequentes que estão acontecendo no bairro de São José. O bairro tem crescido muito, com uma demanda grande de negócios. Nós temos o Novotel, nós temos o Centro de Convenções e outros negócios que estão sendo instalados, e me parece que a rede não está preparada. Não havia um dimensionamento preparado para esse crescimento de negócios, esse aumento de demanda de energia.”

Quedas de energia tem ocorrido com frequência, impactando diretamente as vendas - Divulgação/Redes Sociais

O JC entrou em contato com a Neoenergia Pernambuco para comentar as reclamações dos comerciantes e as falhas no fornecimento de energia elétrica, mas a empresa ainda não se pronunciou.



