Festa do Morro 2025: programação intensa de missas, procissões e atividades culturais; confira
De 28 de novembro a 8 de dezembro, o Santuário do Morro da Conceição recebe a 121ªda Festa com ações para jovens, idosos e famílias;
A 121ª edição da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro contará com programação religiosa e cultural intensa. O tema deste ano, "Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança", integra o Jubileu da Esperança da Igreja Católica, que segue em celebração até janeiro de 2026.
Pré-festa do Morro
A pré-festa começa em 8 de novembro, com a Santa Missa de Envio dos Voluntários, e segue no dia 9 com a 4ª edição da Bike Romaria, reunindo cerca de 400 ciclistas pelas principais vias da Zona Norte até o Morro da Conceição. Durante o trajeto, os participantes recebem hidratação, frutas e uma medalha abençoada.
Outras atividades de destaque incluem:
- 15/11 – Santa Missa dos Devotos Mirins, às 10h30, e Santa Missa dos Idosos, às 16h, com bênção especial aos enfermos;
- 16/11 – Bênção aos Motoristas durante as celebrações dominicais;
- 20/11 – Santa Missa da Família Devota, com Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 19h30;
- 22/11 – Vivência Litúrgica da Festa, às 15h, e Festa das Comunidades, às 19h30;
- 23/11 – Santa Missa e louvor da Juventude Devota, às 18h.
Abertura oficial
A abertura oficial da festa acontece em 28 de novembro, com a Procissão da Bandeira. Os fiéis se concentram às 17h no Parque Urbano da Macaxeira e seguem pelo trajeto Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.
Às 19h20 será hasteada a bandeira da festa, seguida da Solene Celebração de Abertura, presidida por dom Josivaldo José Bezerra.
Novenário
- Missas diárias: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h
- Missa solene: 16h
- Novena: 19h30
Programação especial de fim de semana
- Missas no palco: 8h, 10h e 15h;
- Missas no santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h
No dia 5/12, será celebrada a Santa Missa do Exército Brasileiro, com procissão militar a partir das 8h no Largo Dom Luiz.
Dia da Imaculada Conceição – 8 de dezembro
O ponto alto da festa terá celebrações contínuas:
- Missas no palco externo: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h
- Missas dentro do santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h
- Procissão de encerramento: concentração às 14h na Prefeitura do Recife; saída às 15h até a Praça do Morro da Conceição
- Solene Celebração de Encerramento: 19h, presidida por dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza
Romarias e caminhadas
Durante a festa, há também eventos que reforçam a tradição e a fé dos devotos:
- 30/11 – 8ª Caminhada Mundial de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas: saída às 9h do Largo Dom Luiz
- 6/12 – Romaria da Diocese de Palmares: participação de bispo, padres, seminaristas e leigos
- 6/12 – Romaria do Terço dos Homens: saída às 18h da Igreja da Harmonia
Shows e programação cultural
Durante o novenário, apresentações culturais e musicais vão animar a festa:
- 1ª noite do novenário (29/11): Almir Rouche – 21h
- 2ª noite (30/11): Banda Sanfonada – 21h, Dudu do Acordeon – 22h
- 3ª noite (1/12): Cristina Amaral – 21h
- 4ª noite (2/12): Nádia Maia – 21h
