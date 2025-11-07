Festa do Morro 2025: programação intensa de missas, procissões e atividades culturais; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De 28 de novembro a 8 de dezembro, o Santuário do Morro da Conceição recebe a 121ªda Festa com ações para jovens, idosos e famílias;

A 121ª edição da Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro contará com programação religiosa e cultural intensa. O tema deste ano, "Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança", integra o Jubileu da Esperança da Igreja Católica, que segue em celebração até janeiro de 2026.

Pré-festa do Morro



A pré-festa começa em 8 de novembro, com a Santa Missa de Envio dos Voluntários, e segue no dia 9 com a 4ª edição da Bike Romaria, reunindo cerca de 400 ciclistas pelas principais vias da Zona Norte até o Morro da Conceição. Durante o trajeto, os participantes recebem hidratação, frutas e uma medalha abençoada.

Outras atividades de destaque incluem:

15/11 – Santa Missa dos Devotos Mirins, às 10h30, e Santa Missa dos Idosos, às 16h, com bênção especial aos enfermos;

16/11 – Bênção aos Motoristas durante as celebrações dominicais;

20/11 – Santa Missa da Família Devota, com Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 19h30;

22/11 – Vivência Litúrgica da Festa, às 15h, e Festa das Comunidades, às 19h30;

23/11 – Santa Missa e louvor da Juventude Devota, às 18h.

Abertura oficial

A abertura oficial da festa acontece em 28 de novembro, com a Procissão da Bandeira. Os fiéis se concentram às 17h no Parque Urbano da Macaxeira e seguem pelo trajeto Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara até a Praça do Morro da Conceição.

Às 19h20 será hasteada a bandeira da festa, seguida da Solene Celebração de Abertura, presidida por dom Josivaldo José Bezerra.

Novenário

Missas diárias: 7h, 9h, 11h, 12h e 14h

Missa solene: 16h

Novena: 19h30

Programação especial de fim de semana

Missas no palco: 8h, 10h e 15h;

Missas no santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h

No dia 5/12, será celebrada a Santa Missa do Exército Brasileiro, com procissão militar a partir das 8h no Largo Dom Luiz.

Dia da Imaculada Conceição – 8 de dezembro

O ponto alto da festa terá celebrações contínuas:

Missas no palco externo: 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h

Missas dentro do santuário: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h

Procissão de encerramento: concentração às 14h na Prefeitura do Recife; saída às 15h até a Praça do Morro da Conceição

Solene Celebração de Encerramento: 19h, presidida por dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza

Romarias e caminhadas

Durante a festa, há também eventos que reforçam a tradição e a fé dos devotos:

30/11 – 8ª Caminhada Mundial de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas: saída às 9h do Largo Dom Luiz

6/12 – Romaria da Diocese de Palmares: participação de bispo, padres, seminaristas e leigos

6/12 – Romaria do Terço dos Homens: saída às 18h da Igreja da Harmonia

Shows e programação cultural

Durante o novenário, apresentações culturais e musicais vão animar a festa:

1ª noite do novenário (29/11): Almir Rouche – 21h

2ª noite (30/11): Banda Sanfonada – 21h, Dudu do Acordeon – 22h

3ª noite (1/12): Cristina Amaral – 21h

4ª noite (2/12): Nádia Maia – 21h

Demais noites seguem com atrações religiosas e culturais variadas. Outros detalhes podem ser conferidos nas redes sociais do Santuário:

