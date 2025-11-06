Campanha pela preservação dos manguezais de Pernambuco é premiada em festival regional
Demanda pela criação da Resex do Rio Formoso se prolonga há mais de 15 anos com o objetivo de garantir preservação ambiental no território
Em mais de 2.200 hectares, os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, abrigam o último manguezal não urbano do Estado. A preservação da região é defendida pela campanha Sem Mangue, Sem Beat, premiada como melhor campanha de causa e melhor identidade visual no Festival CriaPE.
A ação, criada pela Conversação Internacional e a Ganda Lab, mobilizou cerca de 1 milhão de pessoas pela criação da Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Formoso.
Ao todo, mais de 50 instituições apoiam a iniciativa, além artistas, universidades, instituições ambientais e lideranças locais.
“Essa é uma área que as comunidades já protegem há décadas. Criar a RESEX é garantir por lei o que já acontece na prática. E também é uma chance do Brasil chegar à COP30 com um exemplo concreto de conservação costeira e justiça climática”, destaca Nátali Piccolo, diretora da Conservação Internacional (CI-Brasil), apoiadora da campanha.
A demanda pela criação da Reserva Extrativista se prolonga há mais de 15 anos. O objetivo é garantir preservação ambiental, equidade social, segurança alimentar e resiliência climática no território.
Atualmente, mais de 2.300 pescadores e pescadoras artesanais dependem diretamente desta região, composta por seis comunidades de pesca artesanal e um território quilombola.
De acordo com a proposta apresentada ao Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, as três Colônias de Pesca contam com mulheres na liderança. Além disso, o estudo aponta que cerca de 70% da renda das famílias são resultado da pesca artesanal, que promove segurança alimentar e qualidade de vida.
O documento é um resumo dos estudos técnicos e relatórios desenvolvidos durante a fase analítica dos processos de criação da Reserva Extrativista e divulga, ainda, um mapa da área proposta para a criação da RESEX Rio Formoso.