Defesa Civil de Jaboatão testa novo sistema para monitorar chuvas e tempestades

Equipamento é capaz de emitir alertas sobre a formação de nuvens carregadas e o risco de tempestades com antecedência de até três horas

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Defesa Civil, iniciou testes com um novo equipamento tecnológico para reforçar o monitoramento das chuvas e aprimorar as ações preventivas em áreas de risco.

O sistema, BTD-200, é capaz de identificar descargas elétricas dentro das nuvens e a incidência de raios na atmosfera, com alcance de até 35 quilômetros e eficiência de 99,9% na identificação de tempestades.

Além de registrar em tempo real as descargas elétricas e a ocorrência de raios, o equipamento emite alertas sobre a formação de nuvens carregadas e o risco de tempestades com antecedência de até três horas, enviando os dados para a Sala Integrada de Emergência da Defesa Civil municipal.

As fases de teste do equipamento, instalado no prédio-sede da Prefeitura, no Palácio da Batalha, em Prazeres, seguem até o mês de janeiro. O projeto é fruto de uma parceria entre a Defesa Civil e a empresa Biral, que fabrica sensores meteorológicos.

O secretário executivo de Defesa Civil, Elton Moura, destaca que o novo recurso permite mobilizar equipes e executar ações do plano de contingência com mais eficiência. “Com essa previsão prévia, conseguimos reduzir os prejuízos causados pelas chuvas e oferecer mais proteção e segurança à população de Jaboatão”.

