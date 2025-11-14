Prefeitura do Recife inicia nova rodada do censo para carroceiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Condutores que atenderem aos requisitos estabelecidos estarão aptos a receber indenização por entrega do animal e da carroça, estipulada em R$ 1,2 mil

Clique aqui e escute a matéria

Uma nova rodada do censo de condutores de tração animal do Recife será realizada a partir da próxima terça-feira (18) pela Prefeitura do Recife. O levantamento tem como objetivo identificar tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças na capital pernambucana.

O cadastro será realizado por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e da Secretaria de Planejamento e Gestão e é pré-requisito para que os carroceiros possam ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.

Para participar da iniciativa, os condutores devem comparecer aos locais de atendimento, das 8h às 12h, com documento de identificação e comprovante de residência com CEP do Recife. O prazo vai até o dia 10 de dezembro.

O cadastramento iniciará no bairro do Arruda e seguirá para Joana Bezerra, Dois Irmãos, Várzea, Mustardinha e Ibura. Durante o atendimento, o cavalo receberá um chip na pele e a carroça, um adesivo impermeável, para identificação.

Os condutores que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estarão aptos a receber a indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça, estipulada em R$ 1,2 mil para cada animal e cada carroça entregue.

Na primeira etapa do programa, apenas seis condutores aderiram voluntariamente e receberam os benefícios da gestão municipal. Foram concedidas três bicicletas elétricas, duas vagas de emprego na limpeza urbana da cidade e um dos cadastrados optou apenas pela indenização.

O programa também vai disponibilizar mais de 60 cursos profissionalizantes e a distribuição de kits de trabalho para os participantes. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.

Confira o cronograma detalhado:

17 e 18 de novembro - Arruda

Local: Campo ao lado da UPAE do Arruda, Avenida José dos Anjos

Ponto de referência: Próximo ao Clube Santa Cruz

24 e 25 de novembro - Joana Bezerra

Local: Avenida Martin Luther King, nº 96

Ponto de referência: Próximo à Escola Municipal Professor Josué de Castro

27 e 28 de novembro - Dois Irmãos

Local: Praça de Dois Irmãos

Ponto de referência: Próximo ao Parque de Dois Irmãos

1 e 2 de dezembro - Várzea

Local: Praça da Várzea

Ponto de referência: Próximo à Academia da Cidade da Praça

4 e 5 de dezembro - Mustardinha

Local: Praça do ABC

Ponto de referência: Próximo à Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves

9 e 10 de dezembro - Ibura

Local: Rua Professor José Brasileiro, nº 100 – Vila Nova, Ibura de Baixo

Ponto de referência: Galpão de Bate Estaca

Mudanças previstas e manifestações

A tração animal será totalmente proibida no Recife a partir do dia 31 de janeiro de 2026. A ação obedece à Lei nº 17.918/2013, que proíbe o uso de Veículos de Tração Animal nas áreas urbanas da capital.

Apesar de aprovada há mais de uma década, a norma só começou a ser aplicada efetivamente em 2019.

No último mês de agosto, os carroceiros protestaram e pontuaram que a proibição ameaça a principal fonte de renda sem fazer distinção entre quem comete maus-tratos e quem mantém os animais em boas condições. Os trabalhadores também defendem o caráter cultural da atividade.