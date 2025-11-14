Prefeitura do Recife inicia nova rodada do censo para carroceiros
Condutores que atenderem aos requisitos estabelecidos estarão aptos a receber indenização por entrega do animal e da carroça, estipulada em R$ 1,2 mil
Uma nova rodada do censo de condutores de tração animal do Recife será realizada a partir da próxima terça-feira (18) pela Prefeitura do Recife. O levantamento tem como objetivo identificar tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças na capital pernambucana.
O cadastro será realizado por meio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e da Secretaria de Planejamento e Gestão e é pré-requisito para que os carroceiros possam ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.
Para participar da iniciativa, os condutores devem comparecer aos locais de atendimento, das 8h às 12h, com documento de identificação e comprovante de residência com CEP do Recife. O prazo vai até o dia 10 de dezembro.
O cadastramento iniciará no bairro do Arruda e seguirá para Joana Bezerra, Dois Irmãos, Várzea, Mustardinha e Ibura. Durante o atendimento, o cavalo receberá um chip na pele e a carroça, um adesivo impermeável, para identificação.
Os condutores que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos, incluindo o cadastro no censo e a habilitação para os benefícios, estarão aptos a receber a indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça, estipulada em R$ 1,2 mil para cada animal e cada carroça entregue.
Na primeira etapa do programa, apenas seis condutores aderiram voluntariamente e receberam os benefícios da gestão municipal. Foram concedidas três bicicletas elétricas, duas vagas de emprego na limpeza urbana da cidade e um dos cadastrados optou apenas pela indenização.
O programa também vai disponibilizar mais de 60 cursos profissionalizantes e a distribuição de kits de trabalho para os participantes. Entre as opções, há formações para eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.
Confira o cronograma detalhado:
17 e 18 de novembro - Arruda
Local: Campo ao lado da UPAE do Arruda, Avenida José dos Anjos
Ponto de referência: Próximo ao Clube Santa Cruz
24 e 25 de novembro - Joana Bezerra
Local: Avenida Martin Luther King, nº 96
Ponto de referência: Próximo à Escola Municipal Professor Josué de Castro
27 e 28 de novembro - Dois Irmãos
Local: Praça de Dois Irmãos
Ponto de referência: Próximo ao Parque de Dois Irmãos
1 e 2 de dezembro - Várzea
Local: Praça da Várzea
Ponto de referência: Próximo à Academia da Cidade da Praça
4 e 5 de dezembro - Mustardinha
Local: Praça do ABC
Ponto de referência: Próximo à Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves
9 e 10 de dezembro - Ibura
Local: Rua Professor José Brasileiro, nº 100 – Vila Nova, Ibura de Baixo
Ponto de referência: Galpão de Bate Estaca
Mudanças previstas e manifestações
A tração animal será totalmente proibida no Recife a partir do dia 31 de janeiro de 2026. A ação obedece à Lei nº 17.918/2013, que proíbe o uso de Veículos de Tração Animal nas áreas urbanas da capital.
Apesar de aprovada há mais de uma década, a norma só começou a ser aplicada efetivamente em 2019.
No último mês de agosto, os carroceiros protestaram e pontuaram que a proibição ameaça a principal fonte de renda sem fazer distinção entre quem comete maus-tratos e quem mantém os animais em boas condições. Os trabalhadores também defendem o caráter cultural da atividade.