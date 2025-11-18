fechar
Pernambuco | Notícia

Comissão denuncia conflitos territoriais no Nordeste durante painel sobre energias renováveis na COP30

Foram apresentados os resultados de um levantamento sobre as condições de saúde em comunidades que vivem próximas a aerogeradores

Por Laís Nascimento Publicado em 18/11/2025 às 12:43
&quot;Energias Renov&aacute;veis e Injusti&ccedil;a Clim&aacute;tica&quot; foi tema de painel da COP30
"Energias Renováveis e Injustiça Climática" foi tema de painel da COP30 - Divulgação

Representantes de comunidades tradicionais, pesquisadores e órgãos públicos se reuniram durante o painel “Energias Renováveis e Injustiça Climática” da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, para debater como a transição energética tem afetado os territórios em todo o país, especialmente o Nordeste.

A Comissão Pastoral da Terra Nordeste 2 (CPT NE2) denunciou a violação de direitos das populações vulnerabilizadas, os impactos ambientais na região e a falta de transparência.

A agente pastoral Vanúbia Martins relatou como os projetos de energia renovável, como parques eólicos e solares, resultou em prejuízos para as comunidades tradicionais, desde conflitos agrários por falta de informações à celebração de contratos injustos.

Vanúbia também apresentou os resultados de uma pesquisa conduzida pela Fiocruz em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) e a CPT, sobre as condições de saúde em comunidades que vivem próximas a aerogeradores.

“Depois de quatro anos de pesquisa, saiu o resultado: próximo dos aerogeradores, as famílias estão adoecidas psicologicamente e fisicamente. Sessenta por cento da comunidade pesquisada tem perda auditiva e noventa por cento tem algum sofrimento emocional ou psíquico. E não estamos falando de uma comunidade, mas de centenas de comunidades negligenciadas quando as empresas passam com seus empreendimentos”, relatou.

A denúncia foi completada pelo procurador da República José Godoy, que afirmou que o Nordeste se tornou o “epicentro da transição energética no Brasil”, mas sem que os benefícios sejam distribuídos de forma justa.

Já a pescadora Alanna Cristina abordou a exclusão de pescadores artesanais nos projetos de eólicas e o risco de privatização de áreas marinhas, essenciais para a segurança alimentar das comunidades costeiras. O avanço dos empreendimentos no mar, destacou, ameaça modos de vida que dependem diretamente da preservação dos ecossistemas e do livre acesso a territórios de pesca tradicional.

Investimentos

Também na COP30, a governadora Raquel Lyra (PSD) destacou o papel de Pernambuco na transição energética e na atração de investimentos sustentáveis.

Ao lado de outros governadores e especialistas internacionais, Raquel apresentou os avanços do Estado em energia limpa e logística portuária, destacando, ainda, a necessidade da inclusão social.

“De nada adianta a gente estar falando de uma economia verde, uma nova economia, se ela não está absolutamente encadeada com a possibilidade da gente desenvolver o nosso Estado e pegar as pessoas pelas mãos. A justiça social precisa estar presente em qualquer decisão que fale sobre nova economia”, pontuou.

Em entrevista à Rádio Jornal, Raquel também destacou que a presença de Pernambuco na COP30 é uma oportunidade para o Estado se apresentar “ao Brasil e ao mundo” como parte da solução climática global.

“Aqui a gente tem investimentos muito claros e concretos que já estão acontecendo em Pernambuco. A European Energy está investindo R$ 2 bilhões numa planta de etanol em Suape. A Maersk está fazendo o terminal de contêineres mais moderno e mais sustentável da América Latina”, afirmou.

Paralisação de atividades

A luta por justiça climática em um cenário de transição energética se arrasta há cerca de uma década no estado e resultou uma conquista histórica neste ano. Em fevereiro, após protestos de famílias agricultoras do Agreste e Sertão do estado e indígenas Kapinawá, o Governo de Pernambuco garantiu a paralisação das atividades de um parque eólico e da construção de outro.

A mobilização teve como objetivo protestar contra os impactos causados por complexos eólicos às comunidades, como a perda de territórios, remoções forçadas, contratos abusivos e danos ambientais e à saúde das famílias que vivem próximas aos aerogeradores.

Em nota, o Governo de Pernambuco afirmou que um termo de entendimento foi construído e assinado entre as partes, contemplando a adoção de medidas imediatas pelo Estado para salvaguardar as famílias impactadas na região.

À época, o termo teve como um dos pontos acordados a reabertura do grupo de trabalho de Energias Renováveis, a fim de discutir a possibilidade de inclusão, na instrução normativa que regulamenta o licenciamento ambiental dos empreendimentos eólicos de Pernambuco, de regras de distanciamento mínimo entre os aerogeradores e as edificações.

