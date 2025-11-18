fechar
Cultura | Notícia

Exposição destaca baobás de Pernambuco em mostra aberta no Daruê Malungo no Dia da Consciência Negra

Mostra "Árvore Ancestral" abre nesta quinta no Daruê Malungo com fotografias, ambientação sensorial e visitação gratuita até 15 de dezembro

Por JC Publicado em 18/11/2025 às 11:17
A mostra fica aberta ao público até 15 de dezembro, com entrada gratuita
A mostra fica aberta ao público até 15 de dezembro, com entrada gratuita - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo inaugura nesta quinta-feira 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a exposição “Árvore Ancestral”, dedicada à memória e à presença simbólica dos baobás de Pernambuco. A mostra fica aberta ao público até 15 de dezembro, com entrada gratuita.

A exposição reúne 20 fotografias em grande formato e 15 Polaroides registradas por Luara Olívia e Mateus Guedes. As imagens retratam baobás espalhados pelo estado, evidenciando tanto a imponência das árvores quanto sua dimensão espiritual e histórica para comunidades negras.

Leia Também

Experiência sensorial

O espaço expositivo foi transformado para ampliar a experiência do visitante. Elementos como frutos suspensos, galhos, sementes e folhas coletadas durante a pesquisa compõem a cenografia, que busca recriar uma atmosfera ligada ao universo simbólico do baobá. A proposta é aproximar o público de um território de memória construído pela ambientação e pelo caráter sensorial da mostra.

Divulgação
A exposição reúne 20 fotografias em grande formato e 15 Polaroides - Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Idealizada por Mateus Guedes, com curadoria assinada por ele e por Luara Olívia, a exposição pretende incentivar reflexões sobre a preservação dos baobás e reforçar o papel dessas árvores como patrimônio natural e cultural de Pernambuco. Segundo os organizadores, a mostra funciona como um convite a reconhecer a força ancestral representada pelas espécies trazidas da África e enraizadas no Brasil.

A visitação acontece no próprio Daruê Malungo, localizado na Rua Passarela 18-A, no bairro de Peixinhos. A entrada é gratuita durante todo o período da exposição.

Serviço

  • Exposição: Árvore Ancestral
  • Abertura: 20 de novembro – Dia da Consciência Negra
  • Local: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo – Rua Passarela, 18-A, Peixinhos.
  • Visitação Gratuita

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Belém no coração da luta climática: por que a COP-30 na Amazônia deve ser mais que símbolo?
opinião

Belém no coração da luta climática: por que a COP-30 na Amazônia deve ser mais que símbolo?
Recife celebra a Consciência Negra com quatro dias de programação no Pátio de São Pedro; confira
FERIADO

Recife celebra a Consciência Negra com quatro dias de programação no Pátio de São Pedro; confira

Compartilhe

Tags