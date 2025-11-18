Exposição destaca baobás de Pernambuco em mostra aberta no Daruê Malungo no Dia da Consciência Negra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Mostra "Árvore Ancestral" abre nesta quinta no Daruê Malungo com fotografias, ambientação sensorial e visitação gratuita até 15 de dezembro

Clique aqui e escute a matéria

O Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo inaugura nesta quinta-feira 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a exposição “Árvore Ancestral”, dedicada à memória e à presença simbólica dos baobás de Pernambuco. A mostra fica aberta ao público até 15 de dezembro, com entrada gratuita.

A exposição reúne 20 fotografias em grande formato e 15 Polaroides registradas por Luara Olívia e Mateus Guedes. As imagens retratam baobás espalhados pelo estado, evidenciando tanto a imponência das árvores quanto sua dimensão espiritual e histórica para comunidades negras.

Morre Jards Macalé, músico que ganhou fama de 'maldito' na MPB, aos 82 anos

Recife celebra a Consciência Negra com quatro dias de programação no Pátio de São Pedro; confira Leia Também

Experiência sensorial

O espaço expositivo foi transformado para ampliar a experiência do visitante. Elementos como frutos suspensos, galhos, sementes e folhas coletadas durante a pesquisa compõem a cenografia, que busca recriar uma atmosfera ligada ao universo simbólico do baobá. A proposta é aproximar o público de um território de memória construído pela ambientação e pelo caráter sensorial da mostra.

A exposição reúne 20 fotografias em grande formato e 15 Polaroides - Divulgação

Idealizada por Mateus Guedes, com curadoria assinada por ele e por Luara Olívia, a exposição pretende incentivar reflexões sobre a preservação dos baobás e reforçar o papel dessas árvores como patrimônio natural e cultural de Pernambuco. Segundo os organizadores, a mostra funciona como um convite a reconhecer a força ancestral representada pelas espécies trazidas da África e enraizadas no Brasil.

A visitação acontece no próprio Daruê Malungo, localizado na Rua Passarela 18-A, no bairro de Peixinhos. A entrada é gratuita durante todo o período da exposição.

Serviço

Exposição: Árvore Ancestral



Abertura: 20 de novembro – Dia da Consciência Negra



Local: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo – Rua Passarela, 18-A, Peixinhos.



Visitação Gratuita

Saiba como se inscrever na newsletter JC

