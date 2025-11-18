Exposição destaca baobás de Pernambuco em mostra aberta no Daruê Malungo no Dia da Consciência Negra
Mostra "Árvore Ancestral" abre nesta quinta no Daruê Malungo com fotografias, ambientação sensorial e visitação gratuita até 15 de dezembro
O Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo inaugura nesta quinta-feira 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a exposição “Árvore Ancestral”, dedicada à memória e à presença simbólica dos baobás de Pernambuco. A mostra fica aberta ao público até 15 de dezembro, com entrada gratuita.
A exposição reúne 20 fotografias em grande formato e 15 Polaroides registradas por Luara Olívia e Mateus Guedes. As imagens retratam baobás espalhados pelo estado, evidenciando tanto a imponência das árvores quanto sua dimensão espiritual e histórica para comunidades negras.
Experiência sensorial
O espaço expositivo foi transformado para ampliar a experiência do visitante. Elementos como frutos suspensos, galhos, sementes e folhas coletadas durante a pesquisa compõem a cenografia, que busca recriar uma atmosfera ligada ao universo simbólico do baobá. A proposta é aproximar o público de um território de memória construído pela ambientação e pelo caráter sensorial da mostra.
Idealizada por Mateus Guedes, com curadoria assinada por ele e por Luara Olívia, a exposição pretende incentivar reflexões sobre a preservação dos baobás e reforçar o papel dessas árvores como patrimônio natural e cultural de Pernambuco. Segundo os organizadores, a mostra funciona como um convite a reconhecer a força ancestral representada pelas espécies trazidas da África e enraizadas no Brasil.
A visitação acontece no próprio Daruê Malungo, localizado na Rua Passarela 18-A, no bairro de Peixinhos. A entrada é gratuita durante todo o período da exposição.
Serviço
- Exposição: Árvore Ancestral
- Abertura: 20 de novembro – Dia da Consciência Negra
- Local: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo – Rua Passarela, 18-A, Peixinhos.
- Visitação Gratuita