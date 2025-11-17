Recife celebra a Consciência Negra com quatro dias de programação no Pátio de São Pedro; confira
Quase 20 atrações compõem a agenda, todas em diálogo com matrizes afrodiaspóricas, incluindo o duo Kokoo!, do Congo, e a cantora Uana
Em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, o Pátio de São Pedro, no Centro do Recife, recebe uma programação cultural especial desta terça-feira (18) até a sexta-feira (21). O espaço tem uma longa relação com a cultura negra na cidade.
Quase 20 atrações compõem a agenda, todas em diálogo com matrizes afrodiaspóricas. Entre elas estão o Bloco Afro Daruê Malungo, o Coco dos Pretos, o grupo africano Kokoko! e os afoxés Afefe Legbará e Ylê de Egbá, além da cantora Uana e do rapper Mago de Tarso. Você confere a lista no final da matéria.
A programação começa nesta terça, a partir das 18h, com uma edição especial da Terça Negra. Sobem ao palco os maracatus Nação Sol Brilhante do Recife e Aurora Africana, além de Tiguer e A Patota, o Afoxé Filhos de Oxaguiam e o Grupo Dobrando o Couro.
Homenagem a Tereza de Benguela
Na quarta-feira (19), o Pátio recebe a programação do Palco Tereza de Benguela, em tributo à líder quilombola que, por volta de 1770, comandou a resistência do povo do Quilombo do Piolho, às margens do Rio Guaporé, no atual estado de Mato Grosso.
Até as 22h, se apresentam o Bloco Afro Daruê Malungo, o Coco dos Pretos, Uana e o duo Kokoko!, de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, conhecido pela fusão vibrante de música eletrônica com ritmos africanos.
Festival de Cultura Negra
Protagonizada pelo Afoxé Aganju Aséobá e pelo Mago de Tarso, a noite do dia 20 será marcada por mais uma edição do Afrofest - Festival de Cultura Negra de Pernambuco, concebido e realizado pela produtora cultural Jadion Helena, com apoio da gestão municipal.
Mercado Afro
A programação dedicada ao povo preto do Recife encerra na sexta (21), com o Mercado Afro e um grande cortejo que sai do Pátio do Terço em direção ao Pátio de São Pedro.
A caminhada conduz, de forma simbólica, a cidade a um futuro de mais respeito e reverência às tradições de matriz africana. Participam do cortejo seis afoxés: Afefé Legbará, Ara Omim, Ylê de Egbá, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko.
Confira a programação do Dia da Consiência Negra, no Pátio de São Pedro:
Terça-feira (18)
Terça Negra especial
18h - Maracatu Nação Sol Brilhante do Recife
19h - Maracatu Aurora Africana
20h - Tiguer e A Patota
21h - Afoxé Filhos de Oxáguiam
22h - Grupo Dobrando o Couro
Quarta-feira (19)
Palco Tereza de Benguela
19h - Bloco Afro Daruê Malungo
20h - Coco dos Pretos
21h - Uana
22 - Kokoko!
Quinta-feira (20)
Pátio de São Pedro
AfroFest
18h - Afoxé Aganju Aséobá
20h30 - Mago de Tarso
Sexta-feira (21)
Mercado Afro e Cortejo de Afoxés
14h - DJ Chéu
14h30 - Feira das Mulheres Pretas
15h - Roda de Capoeira
17h20 - DJ Chéu
18h30 - Cortejo dos Afoxés Afefé Legbara, Ara Omim, Ylê de Egba, Omo Lufan, Oyá Guerrê e Obá Iroko
19h30 - Show de Drags
