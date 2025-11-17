Geni lança "CLUBSOMNIA", EP que mistura fantasia digital e referências da cena underground recifense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O EP estreou na sexta (14) com quatro faixas que transitam entre atmosferas oníricas, cultura gamer e ritmos da club music

A DJ e produtora pernambucana Geni, um dos nomes em ascensão da cena eletrônica underground do Recife, lançou na última sexta-feira (14) seu EP de estreia, “CLUBSOMNIA”, já disponível nas plataformas digitais pelo selo BICUDArec.

O projeto, com produção musical e visual, foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc de Paulista (PE).

Um “clube dos sonhos”

Concebido como uma travessia entre sonho e realidade, “CLUBSOMNIA” propõe um ambiente onde elementos orgânicos e digitais coexistem.

O nome combina as ideias de “club”, como espaço de encontro, e “somnia”, derivado de sonho em latim. A artista cria um cenário influenciado pela cultura gamer e otaku – de Lineage 2 e Mu Online a Sailor Moon e Sakura Card Captor – que se transforma em paisagens sonoras de forte apelo emocional.

O projeto apresenta uma visão oposta ao imaginário cyberpunk tradicional. Em vez de distopia e brutalidade, Geni aposta numa utopia sensível em que a fusão entre corpo e máquina resulta em aconchego, prazer e acolhimento.

Sonoridade dissidente

O EP mergulha em territórios sonoros afastados do mainstream, explorando hard drum, club music e funk latino, com forte presença de percussões, texturas digitais e atmosferas densas.

A artista se reconhece como uma “nerd do SoundCloud”, conectada a produtores independentes de estética experimental, o que orienta sua pesquisa musical.

Trilhas de jogos e animes atravessam esse universo, adicionando camadas de nostalgia.

Processo criativo

Produzido de forma intuitiva, “CLUBSOMNIA” reflete um momento de leveza e fantasia para Geni. Em comparação a trabalhos anteriores, como Na Linha 220 e MEMAME, marcados por maior agressividade e tensão sonora, o novo EP explora o encantamento e o prazer como motores criativos.

A construção das faixas combina softwares, instrumentos virtuais e manipulações de timbres que ampliam a materialidade do som.

As faixas

O EP traz quatro músicas inéditas que formam uma imersão dentro desse “clube dos sonhos”:

“Furtiva” – faixa de abertura, cria o portal entre o real e o onírico com atmosferas densas e misteriosas.

“Sakura Digital” – parceria com IDLIBRA, é um trance delicado inspirado nas sequências de transformação de Sailor Moon.

“Solta no Baile” – a mais espontânea do EP, traz sample da voz da modelo e dançarina Zaila, num convite ao romance consigo mesma através da dança.

“Quando as Máquinas Dormem” – encerra o trabalho de forma contemplativa, como o último instante antes do despertar.

Trajetória da artista

Ativa na cena desde 2017, Geni se destaca pela sonoridade emocional que costura club music, electro, funk, dembow e guaracha.

Como produtora, iniciou em 2020 com Na Linha 220. Desde então, lançou MEMAME (com IDLIBRA), participou do EP “Muganga” e assinou remix para “Bate So Much”, de Dandarona, em colaboração com HB.

A DJ já se apresentou em festivais como No Ar Coquetel Molotov, Rec-Beat e MADA, consolidando-se como um dos nomes da música eletrônica queer do Nordeste.

Ficha técnica

Produção musical: Geni Castelo

Produção executiva: JEAN

Consultoria musical: IDLIBRA

Mixagem e masterização: Rodrigo Kills

Identidade visual e capa: Willow Ximenes

Lettering: Marcelo Rodrigues

Assessoria de imprensa: Herbertt Cabral

Selo: BICUDArec

Financiamento: Lei Aldir Blanc de Paulista (PE)

Lançamento: 14 de novembro de 2025

Plataformas: Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music e Bandcamp

