No coração da Amazônia, o mercado Ver-o-Peso vive dias de explosão turística na COP30
Tradicional mercado de Belém ganha mais movimento durante a COP30, mistura línguas do mundo e mostra a força da cultura amazônica em cada banca
Clique aqui e escute a matéria
Belém - Quem chega ao Ver-o-Peso, no coração de Belém, é imediatamente envolvido por um turbilhão de cores, cheiros e vozes que formam a alma da Amazônia. Entre barracas de peixe fresco, pilhas de farinha e garrafadas que prometem curas e energias, circulam turistas, moradores e curiosos atraídos por um dos mercados públicos mais emblemáticos do Brasil.
Nos últimos dias, o movimento explodiu. Com a COP30 levando milhares de visitantes à capital paraense, o Ver-o-Peso virou uma espécie de “sala de visitas” da cidade — um ponto obrigatório para quem quer experimentar o Pará com todos os sentidos: no sabor do peixe frito com açaí, na ardência da cachaça de jambu, no aroma das ervas medicinais, no brilho das cerâmicas marajoaras e na delicadeza da arte indígena.
Reforma recente e movimento renovado
O mercado passou por uma reforma e foi reaberto em setembro, com um investimento de R$ 3 milhões dentro do pacote de obras preparatórias para a COP30. O resultado se revela logo na entrada, com corredores mais amplos, fachadas restauradas e feirantes animados com o movimento que voltou com força.
Um mercado e várias línguas
Desde o início da Conferência, em 10 de novembro, o Veropa — como os belenenses chamam carinhosamente o mercado — convive com uma diversidade de sotaques e línguas de todos os cantos do planeta. Silvana da Silva, que há 47 anos vende garrafadas, óleos medicinais e poções, observa a cena sentada na sua cadeira.
“Vem clientes do Brasil inteiro e do mundo. Sempre tem alguém para ajudar a entender o que eles falam ou então a gente faz mímica mesmo”, diz, rindo enquanto aponta para frascos coloridos que chamam atenção dos estrangeiros.
400 anos de história
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tombado desde 1977 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Ver-o-Peso é mais que um cartão-postal: é um pedaço vivo da história amazônica e a maior feira a céu aberto da América Latina. Em 2027, completará 400 anos.
A origem remonta a 1627, quando a Baía do Guajará era ponto de chegada de embarcações carregadas de peixe, frutas e especiarias. Chamado inicialmente de “Haver o Peso”, o local foi criado pelos portugueses para pesar produtos e cobrar tributos da Coroa.
O nome “Ver-o-Peso” viria depois, mas a essência permanece. Ainda hoje, antes de o sol nascer, barcos atracam trazendo o peixe fresco e o açaí que abastecem as bancas e garantem o movimento frenético das primeiras horas da manhã.
A engrenagem que move o Ver-o-Peso
No Ver-o-Peso, cada setor tem um ritmo próprio — e juntos formam uma engrenagem que move o mercado. Há bancas de alimentação com peixe frito e açaí; peixes frescos da região; castanhas, farinhas, doces típicos, frutas, hortigranjeiros, ferragens, aves, plantas e corredores de artesanato.
O espetáculo das erveiras
As erveiras são um espetáculo à parte. Pendurados em cordões, pequenos frascos de vidro cheios de líquidos coloridos prometem desde “limpar as energias” até abrir caminhos para realizar desejos específicos. Os rótulos arrancam sorrisos dos visitantes: chora nos meus pés, talismã do emprego, limpa corpo, abre caminho do amor, contra olho gordo, dinheiro grande, união do casal — e outros nomes tão ousados que não dá para publicar aqui.
Custam, em média, R$ 15, e quem compra não costuma levar apenas um. Tem também as garrafadas de ervas para banhos de limpeza e o famoso óleo de copaíba, com uma infinidade de indicações.
Identidade viva da cultura amazônica
Com quase quatro séculos de história, o Ver-o-Peso é, ao mesmo tempo, herança e pulsação diária da cultura amazônica. Ali se preservam saberes populares, práticas comerciais e modos de vida que moldam o jeito belenense de habitar a cidade. Entre o cheiro de tucupi fresco, o pregão dos feirantes e a profusão de cores que só a Amazônia oferece, o visitante entende por que o lugar ultrapassa a função de mercado. É experiência, rito e identidade.
Quem chega a Belém não pode — e não deve — deixar de passar por lá. O Ver-o-Peso é a porta de entrada mais verdadeira para sentir a alma da capital paraense.