Raquel Lyra apresenta projetos de transição energética e reforça papel de Pernambuco na COP30
Governadora participou de painéis e encontros bilaterais com empresas dinamarquesas e será a única representante estadual no debate global do clima
No primeiro dia de participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, a governadora Raquel Lyra levou ao centro do debate o papel de Pernambuco na transição energética e na atração de investimentos sustentáveis. A agenda começou nesta terça-feira (11) com o painel “Powershoring no Nordeste do Brasil: como acelerar investimentos sustentáveis e a cadeia industrial de baixo carbono”, ao lado de outros governadores da região e especialistas internacionais.
No espaço do Consórcio Nordeste, inaugurado em seguida, Raquel apresentou os avanços do Estado em energia limpa e logística portuária. Segundo ela, discutir economia verde precisa estar ligado à inclusão social. “De nada adianta a gente estar falando de uma economia verde, uma nova economia, se ela não está absolutamente encadeada com a possibilidade da gente desenvolver o nosso Estado e pegar as pessoas pelas mãos. A justiça social precisa estar presente em qualquer decisão que fale sobre nova economia.”
O dia foi marcado também por uma série de encontros bilaterais com representantes da European Energy e da Maersk, além de uma recepção com a Rainha da Dinamarca, Mary Donaldson, no estande do país nórdico. As conversas reforçaram a cooperação em projetos de descarbonização do transporte marítimo e novos investimentos no Porto de Suape.
Em entrevista à Rádio Jornal, que acompanha a COP30 em Belém, Raquel destacou que a presença de Pernambuco na COP30 é uma oportunidade para o Estado se apresentar “ao Brasil e ao mundo” como parte da solução climática global.
“Aqui a gente tem investimentos muito claros e concretos que já estão acontecendo em Pernambuco. A European Energy está investindo R$ 2 bilhões numa planta de etanol em Suape. A Maersk está fazendo o terminal de contêineres mais moderno e mais sustentável da América Latina”, pontuou.
“A gente não quer ser mero exportador de commodity, como fomos desde os princípios da nossa história. A gente não quer exportar energia, a gente quer agregar valor à nossa economia e trazer para junto de nós aqueles que precisam dos combustíveis da energia renovável para que a nova indústria chegue ao nosso Estado.”
A comitiva pernambucana é composta pelos secretários João Salles (Assessoria Especial e Relações Internacionais), Daniel Coelho (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha), Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico) e Rodolfo Costa Pinto (Comunicação), além do presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.
Próxima agenda
Nesta quarta-feira (12), Raquel Lyra será a única governadora brasileira a participar da 13ª Reunião Anual de Alto Nível de Caring for Climate, iniciativa do Pacto Global da ONU. O encontro reunirá líderes globais e executivos de grandes empresas para discutir ação climática, transição energética e investimentos sustentáveis, com foco em acelerar compromissos e integrar o setor privado às metas nacionais de descarbonização.