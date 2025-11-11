Raquel Lyra apresenta projetos de transição energética e reforça papel de Pernambuco na COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governadora participou de painéis e encontros bilaterais com empresas dinamarquesas e será a única representante estadual no debate global do clima

Clique aqui e escute a matéria

No primeiro dia de participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, a governadora Raquel Lyra levou ao centro do debate o papel de Pernambuco na transição energética e na atração de investimentos sustentáveis. A agenda começou nesta terça-feira (11) com o painel “Powershoring no Nordeste do Brasil: como acelerar investimentos sustentáveis e a cadeia industrial de baixo carbono”, ao lado de outros governadores da região e especialistas internacionais.

No espaço do Consórcio Nordeste, inaugurado em seguida, Raquel apresentou os avanços do Estado em energia limpa e logística portuária. Segundo ela, discutir economia verde precisa estar ligado à inclusão social. “De nada adianta a gente estar falando de uma economia verde, uma nova economia, se ela não está absolutamente encadeada com a possibilidade da gente desenvolver o nosso Estado e pegar as pessoas pelas mãos. A justiça social precisa estar presente em qualquer decisão que fale sobre nova economia.”

O dia foi marcado também por uma série de encontros bilaterais com representantes da European Energy e da Maersk, além de uma recepção com a Rainha da Dinamarca, Mary Donaldson, no estande do país nórdico. As conversas reforçaram a cooperação em projetos de descarbonização do transporte marítimo e novos investimentos no Porto de Suape.

Em entrevista à Rádio Jornal, que acompanha a COP30 em Belém, Raquel destacou que a presença de Pernambuco na COP30 é uma oportunidade para o Estado se apresentar “ao Brasil e ao mundo” como parte da solução climática global.

“Aqui a gente tem investimentos muito claros e concretos que já estão acontecendo em Pernambuco. A European Energy está investindo R$ 2 bilhões numa planta de etanol em Suape. A Maersk está fazendo o terminal de contêineres mais moderno e mais sustentável da América Latina”, pontuou.

A governadora Raquel Lyra representa Pernambuco na COP30, em Belém, levando pautas sobre transição energética e desenvolvimento sustentável - Divulgação

A governadora também reforçou a intenção de transformar o potencial energético local em desenvolvimento industrial. Governadora participa de painéis e encontros bilaterais com empresas dinamarquesas e será a única representante estadual no debate global de ação climática.

“A gente não quer ser mero exportador de commodity, como fomos desde os princípios da nossa história. A gente não quer exportar energia, a gente quer agregar valor à nossa economia e trazer para junto de nós aqueles que precisam dos combustíveis da energia renovável para que a nova indústria chegue ao nosso Estado.”

A comitiva pernambucana é composta pelos secretários João Salles (Assessoria Especial e Relações Internacionais), Daniel Coelho (Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha), Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico) e Rodolfo Costa Pinto (Comunicação), além do presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Pernambuco marca presença na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, com foco em investimentos verdes e cooperação internacional - Divulgação

Próxima agenda

Nesta quarta-feira (12), Raquel Lyra será a única governadora brasileira a participar da 13ª Reunião Anual de Alto Nível de Caring for Climate, iniciativa do Pacto Global da ONU. O encontro reunirá líderes globais e executivos de grandes empresas para discutir ação climática, transição energética e investimentos sustentáveis, com foco em acelerar compromissos e integrar o setor privado às metas nacionais de descarbonização.