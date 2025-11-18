Piscina famosa por foto de Neymar e Bruna Marquezine é interditada em Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Localizada na Praia do Cachorro, a piscina natural ficou famosa após a publicação de uma foto do ex-casal no ano de 2018; entenda o caso

Clique aqui e escute a matéria

Na última segunda-feira (17), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) interditou o "Buraco do Galego", piscina natural que ficou famosa por uma foto do ex-casal Neymar e Bruna Marquezine.

Localizada na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha, a região popularizou-se bastante após a visita das celebridades, o que também culminou no aumento dos problemas no local, incluíndo afogamentos e violência.

A piscina "Lasca da Velha" também foi incluída na lista de proibição por tempo indeterminado. Ainda de acordo com o ICMBio, o motivo da restrição seria uma decisão tomada após as denúncias de uso irregular das piscinas naturais.

Vale lembrar que a Praia do Cachorro também protagonizou um acidente fatal após um turista ter uma parada cardiorespiratória após um afogamento.

Ainda não há previsão de retorno para o fim da interdição e novas placas de aviso devem ser colocadas ainda nesta terça-feira (18).