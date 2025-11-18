Piscina famosa por foto de Neymar e Bruna Marquezine é interditada em Fernando de Noronha
Localizada na Praia do Cachorro, a piscina natural ficou famosa após a publicação de uma foto do ex-casal no ano de 2018; entenda o caso
Na última segunda-feira (17), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) interditou o "Buraco do Galego", piscina natural que ficou famosa por uma foto do ex-casal Neymar e Bruna Marquezine.
Localizada na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha, a região popularizou-se bastante após a visita das celebridades, o que também culminou no aumento dos problemas no local, incluíndo afogamentos e violência.
A piscina "Lasca da Velha" também foi incluída na lista de proibição por tempo indeterminado. Ainda de acordo com o ICMBio, o motivo da restrição seria uma decisão tomada após as denúncias de uso irregular das piscinas naturais.
Vale lembrar que a Praia do Cachorro também protagonizou um acidente fatal após um turista ter uma parada cardiorespiratória após um afogamento.
Ainda não há previsão de retorno para o fim da interdição e novas placas de aviso devem ser colocadas ainda nesta terça-feira (18).