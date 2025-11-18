Neguinho da Beija-Flor reage a boatos sobre candidatura nas eleições de 2026
Neguinho da Beija-Flor anunciou sua saída da escola de Nilópolis durante o Carnaval deste ano, após 50 anos. O sambista, inclusive, teve seu nome cotado para assumir a candidatura para uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
Em entrevista ao jornal Extra, o músico desconversou. “Deixa para a Benedita (da Silva, do PT), que eu considero minha irmã. É madrinha do meu filho, minha benfeitora. Meu negócio é compôr e cantar samba”, disse.
Curiosamente, a possibilidade de lançar Neguinho da Beija-Flor no campo político surgiu nas últimas semanas pelo prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá.
Após cinco décadas como intérprete da Beija-Flor, Neguinho atualmente vem se dedicando à família e a shows esporádicos. “Os compromissos até aumentaram depois que eu saí. As pessoas agora me contratam para ver o cara que ficou 50 anos na Avenida. Mas também tô aproveitando a família, principalmente a minha caçula temporã”, explicou.
