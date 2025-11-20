fechar
Virginia Fonseca passa por sufoco em gravação de programa no SBT

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/11/2025 às 7:04
Virginia Fonseca passa por sufoco em gravação de programa no SBT
Virginia Fonseca, apresentadora, nesta quarta-feira (19), passou por um sufoco com o seu look na gravação do Sabadou, no SBT. Ela acabou manchando a peça e precisou resolver a situação rapidamente.

“Eu sujei minha roupa e agora estamos tentando dar um jeito… Sempre um perrengue com roupa, meu Deus”, desabafou. “Não é possível… Velho, gente… gente! E agora? E agora a gente vai ver. O que tá rolando? Acabou a roupa, acabou! Não ia sair nunca mais. Só um pouquinho para frente. Mas agora ficou muito evangélico, né?”, questionou.

Após o incidente, Virginia Fonseca mostrou o resultado aos seguidores. “Uma saia e um sonho… pelo menos deu para fazer a foto. Ps: manchei a saia antes de entrar pra gravação e tivemos q cortar ela e agora só Deus sabe como vai ficar)“, disse.

Virginia Fonseca renovou contrato com o SBT por mais um ano. Contudo, antes de passar por uma longa temporada na Europa, com Vini Jr., a apresentadora resolveu gravar uma bateria de programas ao longo da semana.

Virginia Fonseca. Foto: Reprodução/ Instagram

