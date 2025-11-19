SBT surpreende e anuncia demissão de Rinaldi Faria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A era Rinaldi Faria no comando artístico do SBT chegou ao fim! O criador da dupla Patati Patatá, que se tornou braço direito de Daniela Beyruti, foi desligado nesta terça-feira (18). A demissão ocorre após uma semana de tensão máxima nos bastidores do canal, culminando em um confronto direto com Carlos Massa, o Ratinho.

O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado, que o estopim da crise foi uma mudança abrupta na grade de programação noturna, imposta por Rinaldi sem consultar os apresentadores. Ratinho, que já havia reclamado publicamente em outubro sobre ser avisado “em cima da hora” sobre trocas de horário do seu programa, não aceitou a nova interferência.

Em nota, o SBT informou que a parceria com Rinaldi Faria foi encerrada em comum acordo. “O SBT e o empresário Rinaldi Faria comunicam, em comum acordo, o encerramento do contrato de prestação de serviços de consultoria“, iniciou em um comunicado à imprensa.

E acrescentou: “O SBT agradece a parceria, a dedicação e as contribuições de Rinaldi Faria e deseja sucesso nos seus próximos desafios profissionais e de seus próprios negócios. A reestruturação da área será conduzida diretamente pela presidência do SBT”, finalizou.

