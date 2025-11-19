Marina Demori deixa a Times Brasil e assina com o SBT News
O SBT confirmou nesta terça-feira(18), a contratação da jornalista Marina Demori, que estava na Times Brasil CNBC, para integrar a equipe do SBT News, o novo canal de notícias da emissora, com previsão de estreia em 15 de dezembro.
Marina Demori assume um papel de destaque no novo canal. A jornalista irá compor a bancada principal de um dos telejornais mais importantes do SBT News, dividindo a apresentação com o veterano Celso Freitas. A dupla promete ser um dos rostos fixos da programação, no prime time do canal.
A contratação por parte do SBT, acontece pouco tempo após Marina Demori ter se juntado à Times Brasil CNBC. A jornalista havia chegado ao canal de notícias de negócios há cerca de um mês, vinda da CNN Brasil, onde permaneceu por cinco anos se destacando na cobertura dos Três Poderes.
A chegada de Demori é vista como um golpe certeiro do canal de Silvio Santos, que busca consolidar um time forte e de credibilidade para o SBT News.
