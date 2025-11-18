Globo cancela festa de fim de ano após rombo nas contas em 2025; entenda!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clima nos corredores da TV Globo não é de festa! A maior emissora do país enfrenta um final de 2025 tenso, marcado por cortes de gastos agressivos e o cancelamento da tradicional festa de confraternização dos funcionários. O motivo? Um pequeno rombo nas receitas publicitárias que pode chegar a R$ 700 milhões abaixo do projetado para o ano.

As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (17), pelo Notícias da TV. Segundo a reportagem, a Globo havia estipulado uma meta ambiciosa de atingir R$ 10 bilhões apenas com publicidade na TV aberta em 2025. No entanto, apesar do sucesso comercial de alguns produtos, como Vale Tudo e da despedida de William Bonner do Jornal Nacional, o mercado não respondeu como esperado no segundo semestre.

A tensão interna atingiu o ápice na Globo na última semana. Sem comunicado oficial sobre a festa de fim de ano, a “rádio peão” tomou conta dos estúdios. Um diretor de TV, responsável por orientar cinegrafistas, enviou um e-mail copiando toda a empresa e questionando: “Verdade que a festa de final de ano foi cancelada por conta desses cortes?”, teria dito.

Procurada, a Globo mantém o discurso de solidez em suas finanças. Em nota ao mercado, a emissora reforça que, apesar do “contexto econômico desafiador”, seus resultados financeiros permanecem robustos e que a empresa trabalha para cumprir as metas estabelecidas até 31 de dezembro.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br