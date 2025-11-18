Galvão Bueno pede ‘equipe de ouro e competitiva’ para Copa do Mundo no SBT
O mercado de transmissões esportivas foi sacudido com novidades sobre os bastidores da televisão brasileira. Segundo fontes ligadas à direção do SBT, a emissora não apenas contratou com Galvão Bueno, como seu narrador oficial, como deu ao profissional uma missão ambiciosa: montar uma equipe competitiva e histórica para a transmissão da Copa do Mundo de 2026.
O Observatório da Televisão apurou junto à fontes do mercado que Galvão Bueno, teria deixado claro que sua ida para a emissora de Silvio Santos dependia de uma condição inegociável: a qualidade do time ao seu redor, para entregar uma transmissão à altura.
A ideia de Galvão Bueno não é apenas narrar os jogos: ele deseja atuar como uma espécie de “curador” da cobertura, trazendo nomes de peso para os comentários e reportagens. A ideia é mesclar a nostalgia das grandes transmissões com a agilidade das novas mídias.
“Não é apenas sobre narrar o gol, é sobre quem conta a história comigo. O Brasil precisa se sentir em casa”, teria dito ele em uma das reuniões com a diretoria da Anhanguera, horas antes de assinar o contrato.
