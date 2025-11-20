Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atualmente no ar na novela Três Graças, como Bagdá, e na série Os Donos do Jogo, como Búfalo, o ator e cantor Xamã também chama atenção por motivos que vão além de seus talentos artísticos.

Em 2023, por exemplo, o famoso virou assunto na mídia por conta de um nude vazado. O episódio aconteceu em janeiro daquele ano e, na época, seu nome foi parar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Para quem não se lembra, o rapper se descuidou enquanto gravava alguns vídeos no Instagram. Xamã estava completamente pelado e acabou deixando escapar uma parte do seu pênis na filmagem.

No vídeo, que ainda circula na web, é possível ver Xamã mostrando um ‘bolo’ repleto de notas de dinheiro. Em determinado momento, sem querer, ele filmou sua parte íntima.

Relembre algumas reações: