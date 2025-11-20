fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/11/2025 às 8:10
Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs
Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Atualmente no ar na novela Três Graças, como Bagdá, e na série Os Donos do Jogo, como Búfalo, o ator e cantor Xamã também chama atenção por motivos que vão além de seus talentos artísticos.

Em 2023, por exemplo, o famoso virou assunto na mídia por conta de um nude vazado. O episódio aconteceu em janeiro daquele ano e, na época, seu nome foi parar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Para quem não se lembra, o rapper se descuidou enquanto gravava alguns vídeos no Instagram. Xamã estava completamente pelado e acabou deixando escapar uma parte do seu pênis na filmagem.

No vídeo, que ainda circula na web, é possível ver Xamã mostrando um ‘bolo’ repleto de notas de dinheiro. Em determinado momento, sem querer, ele filmou sua parte íntima.

Relembre algumas reações:

VEJA MAIS: Xamã aparecerá pelado em cenas de sexo da novela Renascer

O post Sucesso em Três Graças e Os Donos do Jogo, Xamã já teve nude vazado na internet e impressionou os fãs foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Xamã relembra dificuldades da vida antes da fama: “Pegava coisa emprestada”
Xamã

Xamã relembra dificuldades da vida antes da fama: “Pegava coisa emprestada”
Xamã desabafa sobre vida de famoso: ‘Um pouco triste’
Xamã

Xamã desabafa sobre vida de famoso: ‘Um pouco triste’

Compartilhe

Tags