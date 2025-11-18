Xamã desabafa sobre vida de famoso: ‘Um pouco triste’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A vivência de Xamã tem influenciado diretamente sua interpretação como Bagdá em Três Graças. O ator e cantor revelou que buscou referências na própria juventude para compor o personagem. Ele lembrou que frequentava bailes de favela e convivia com amigos envolvidos no crime, cenário marcado por episódios constantes de violência. Segundo ele, trouxe para a trama elementos de sua história em Sepetiba e regiões próximas.

O artista contou no programa que essas lembranças foram essenciais para construir o traficante. “Trouxe muito disso, dessa realidade, das coisas que eu vi, que eu presenciava”, afirmou, destacando o impacto de sua origem na Zona Oeste do Rio.

Xamã comentou ainda sobre o choque ao conquistar fama e precisar abandonar a rotina que tinha antes de viver da música. Ele disse sentir falta da inspiração que encontrava no transporte público e nas conversas cotidianas, explicando: “Meu corpo já estava acostumado a essa realidade”.

Ao falar sobre a convivência com ídolos, o ator confessou que, no início, ficava inseguro. Hoje, age com naturalidade e admite sem cerimônia: “Pô, cara, sou seu fã”.

