fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Xamã desabafa sobre vida de famoso: ‘Um pouco triste’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/11/2025 às 16:26
Xamã desabafa sobre vida de famoso: ‘Um pouco triste’
Xamã desabafa sobre vida de famoso: ‘Um pouco triste’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A vivência de Xamã tem influenciado diretamente sua interpretação como Bagdá em Três Graças. O ator e cantor revelou que buscou referências na própria juventude para compor o personagem. Ele lembrou que frequentava bailes de favela e convivia com amigos envolvidos no crime, cenário marcado por episódios constantes de violência. Segundo ele, trouxe para a trama elementos de sua história em Sepetiba e regiões próximas.

O artista contou no programa que essas lembranças foram essenciais para construir o traficante. “Trouxe muito disso, dessa realidade, das coisas que eu vi, que eu presenciava”, afirmou, destacando o impacto de sua origem na Zona Oeste do Rio.

Xamã comentou ainda sobre o choque ao conquistar fama e precisar abandonar a rotina que tinha antes de viver da música. Ele disse sentir falta da inspiração que encontrava no transporte público e nas conversas cotidianas, explicando: “Meu corpo já estava acostumado a essa realidade”.

Ao falar sobre a convivência com ídolos, o ator confessou que, no início, ficava inseguro. Hoje, age com naturalidade e admite sem cerimônia: “Pô, cara, sou seu fã”.

O post Xamã desabafa sobre vida de famoso: ‘Um pouco triste’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

4 cantores brasileiros que também estão se destacando como atores
Belo

4 cantores brasileiros que também estão se destacando como atores
Giullia Buscaccio revela bastidores das cenas de sexo com Xamã em nova série da Netflix
Giullia Buscaccio

Giullia Buscaccio revela bastidores das cenas de sexo com Xamã em nova série da Netflix

Compartilhe

Tags