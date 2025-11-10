4 cantores brasileiros que também estão se destacando como atores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nos últimos anos, a fronteira entre música e atuação tem se tornado cada vez mais tênue no Brasil. Artistas que conquistaram o público com suas vozes agora também chamam atenção nas telas, mostrando versatilidade e talento em dobro.

Entre eles, nomes como Xamã, Cabelinho, L7nnon e Belo se destacam ao provar que é possível brilhar tanto nos palcos quanto nas novelas e no cinema. Confira como cada um vem construindo essa trajetória de sucesso:

1. Xamã

Na música, Xamã é um dos rappers mais conhecidos do país, com letras que misturam poesia e crítica social. Mas o cantor também vem se firmando como um talento promissor na atuação. Ele ganhou destaque no remake de Renascer, da TV Globo, interpretando o personagem Damião. Também atuou na série Justiça 2, do Globoplay.

Em 2025, deu um passo ainda maior no cinema com o filme Cinco Tipos de Medo, onde vive Sapinho — papel que lhe rendeu o Kikito de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado. Ainda neste ano, brilhou na série Os Donos do Jogo, da Netflix, e atualmente é um dos destaques da novela Três Graças, da Globo.