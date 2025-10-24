Giullia Buscaccio revela bastidores das cenas de sexo com Xamã em nova série da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Giullia Buscaccio revelou os bastidores da gravação das cenas quentes com Xamã em Os Donos do Jogo, nova série da Netflix, que estreia no próximo dia 29 de outubro.

Em entrevista à revista Quem, durante a première da produção nesta última quinta-feira (23), realizada no Rio de Janeiro, a atriz detalhou como foi o processo de preparação para as sequências de sexo com o rapper, também no ar na novela Três Graças, da Globo.

“A Netflix oferece pra gente uma preparadora de intimidade, que no caso é a Roberta. E ela foi incrível com a gente”, contou Giulia Buscaccio. “Ela senta pra conversar com a gente, a gente destrincha aquela cena. A gente ensaia… Então, existe todo um preparo por trás”, explicou a atriz.

Além disto, a artista assegurou que as cenas não são improvisadas, e que há toda uma preparação por trás. “As pessoas acham que é tudo muito… Ah, chegou lá e improvisaram o beijo e o abraço. Não, a gente ensaiou, a gente viu qual era a mão ideal, qual era o toque ideal”, revelou.

“Existe todo um preparo para passar para o público a imagem que a gente quer, né? Se é uma relação mais amorosa, se é uma relação mais quente. Então, a gente usa desse artifício para poder chamar o público para viver um pouco dessa relação”, afirmou Giulia.

