5 frutas que fazem muito bem à saúde para incluir na dieta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra as frutas que trazem benefícios incríveis para a saúde e são perfeitas para incluir na dieta e garantir mais energia e bem-estar na rotina.

Clique aqui e escute a matéria

As frutas são indispensáveis em uma alimentação equilibrada. Ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

Além de melhorar o funcionamento do intestino, elas mantêm a pele saudável e ainda contribuem para a prevenção de doenças crônicas.

Incluir frutas no dia a dia é uma das formas mais simples e eficazes de cuidar do corpo e da mente. O ideal é variar o consumo, aproveitando os diferentes nutrientes que cada uma oferece.

Confira 5 frutas que valem a pena incluir na dieta, seja no café da manhã, nos lanches ou em sucos e sobremesas naturais.

5 frutas super saudáveis para comer sempre no dia a dia

1. Maçã

Imagem ilustrativa de maçãs bonitas! - Reprodução/ iStock

A maçã é uma das frutas mais completas e práticas de consumir. Rica em fibras solúveis (como a pectina), ela ajuda a controlar os níveis de colesterol ruim (LDL) e a manter a saúde do coração em dia.

Além disso, auxilia no funcionamento do intestino e prolonga a sensação de saciedade, sendo uma ótima opção para quem quer controlar o peso.

Outro ponto importante é que a maçã contém antioxidantes, como a quercetina, que ajudam a combater o envelhecimento celular e fortalecem o sistema imunológico.

LEIA TAMBÉM: 5 dicas práticas para comer melhor na correria do dia a dia

Seu consumo regular também contribui para a saúde bucal, já que estimula a produção de saliva e ajuda a limpar os dentes naturalmente.

Dica: consuma com a casca, onde estão concentradas as fibras e boa parte dos nutrientes.

2. Banana

Veja como a banana ajuda a combater doenças - FREEPIK

A banana é conhecida por ser uma excelente fonte de energia rápida e natural, ideal para quem pratica atividades físicas ou precisa de disposição ao longo do dia.

Rica em potássio, ela ajuda a evitar câimbras e melhora a função muscular e cardíaca. Além disso, a banana contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, o famoso “hormônio da felicidade”.

Por isso, seu consumo está associado à melhora do humor e à redução do estresse e da ansiedade. Outro benefício importante é que a banana também ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, graças às suas fibras.

Além disso, a fruta contribui para regular o intestino, especialmente quando consumida em versões maduras. É versátil e pode ser usada em vitaminas, panquecas fit, bolos e até sorvetes naturais.

Dica: opte por bananas mais maduras se quiser efeito laxante, e por verdes se desejar aumentar a ingestão de amido resistente (ótimo para a saúde intestinal).

3. Abacate

Abacate. - freepik

O abacate é uma fruta rica em gorduras monoinsaturadas, as chamadas “gorduras boas”, que ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentam o bom (HDL).

Ele também é fonte de vitamina E, um potente antioxidante que combate os radicais livres e protege as células do envelhecimento precoce.

Além dos benefícios cardiovasculares, o abacate também auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e melhora a saúde da pele e dos cabelos, graças ao seu perfil nutricional rico.

LEIA TAMBÉM: 3 sobremesas fit deliciosas com chocolate para não fugir da dieta

Apesar de ser mais calórico, é uma fruta que traz saciedade prolongada, ajudando no controle da fome e evitando exageros nas refeições.

Dica: consuma de forma natural, com um fio de mel, ou adicione em saladas e smoothies para deixar a dieta mais nutritiva.

4. Mamão

Mamão é uma das frutas que ajudam o intestino a funcionar melhor, além de fortalecer o sistema imunológico e trazer outros benefícios - Alleksana/Pexels

O mamão é uma das frutas mais indicadas para melhorar o funcionamento do sistema digestivo. Isso porque contém papaína, uma enzima que auxilia na digestão de proteínas e evita aquela sensação de estufamento após as refeições.

Rico em fibras e água, o mamão também ajuda a regular o intestino, sendo uma ótima opção para quem sofre com prisão de ventre.

Além disso, ele é fonte de vitamina A e vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para a saúde da pele e da visão.

Seu sabor suave e textura cremosa fazem do mamão uma escolha perfeita para o café da manhã ou lanches leves.

Dica: combine o mamão com aveia ou chia para um café da manhã funcional e nutritivo.

5. Morango

morango; fruta; vermelho; frutas vermelhas - Imagem: Pexels

O morango é uma fruta deliciosa e rica em vitamina C, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que ajudam a proteger as células do corpo e a fortalecer o sistema imunológico.

Além disso, seu alto teor de antocianinas (pigmentos naturais vermelhos) ajuda a combater o envelhecimento precoce e melhora a circulação sanguínea.

LEIA TAMBÉM: 3 receitas de tortas fit fáceis e saudáveis para comer a vontade na dieta

Por ter baixo teor calórico e alto poder antioxidante, o morango é excelente para quem busca uma alimentação equilibrada e quer manter a pele saudável e bonita.

Ele também auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue e pode ser consumido puro, em saladas de frutas, smoothies ou sobremesas fit.

Dica: prefira morangos orgânicos, já que a fruta costuma acumular resíduos de agrotóxicos em sua casca.

VEJA TAMBÉM: DIETA LOW CARB: O que é dieta low carb? Quais os benefícios?