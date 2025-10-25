fechar
5 frutas que fazem muito bem à saúde para incluir na dieta

Descubra as frutas que trazem benefícios incríveis para a saúde e são perfeitas para incluir na dieta e garantir mais energia e bem-estar na rotina.

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/10/2025 às 10:06
Imagem ilustrativa de uma pessoa comendo frutas!
Imagem ilustrativa de uma pessoa comendo frutas!

As frutas são indispensáveis em uma alimentação equilibrada. Ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico.

Além de melhorar o funcionamento do intestino, elas mantêm a pele saudável e ainda contribuem para a prevenção de doenças crônicas.

Incluir frutas no dia a dia é uma das formas mais simples e eficazes de cuidar do corpo e da mente. O ideal é variar o consumo, aproveitando os diferentes nutrientes que cada uma oferece.

Confira 5 frutas que valem a pena incluir na dieta, seja no café da manhã, nos lanches ou em sucos e sobremesas naturais.

5 frutas super saudáveis para comer sempre no dia a dia

1. Maçã

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa de maçãs bonitas!

A maçã é uma das frutas mais completas e práticas de consumir. Rica em fibras solúveis (como a pectina), ela ajuda a controlar os níveis de colesterol ruim (LDL) e a manter a saúde do coração em dia.

Além disso, auxilia no funcionamento do intestino e prolonga a sensação de saciedade, sendo uma ótima opção para quem quer controlar o peso.

Outro ponto importante é que a maçã contém antioxidantes, como a quercetina, que ajudam a combater o envelhecimento celular e fortalecem o sistema imunológico.

Seu consumo regular também contribui para a saúde bucal, já que estimula a produção de saliva e ajuda a limpar os dentes naturalmente.

  • Dica: consuma com a casca, onde estão concentradas as fibras e boa parte dos nutrientes.

2. Banana

FREEPIK
Veja como a banana ajuda a combater doenças

A banana é conhecida por ser uma excelente fonte de energia rápida e natural, ideal para quem pratica atividades físicas ou precisa de disposição ao longo do dia.

Rica em potássio, ela ajuda a evitar câimbras e melhora a função muscular e cardíaca. Além disso, a banana contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, o famoso “hormônio da felicidade”.

Por isso, seu consumo está associado à melhora do humor e à redução do estresse e da ansiedade. Outro benefício importante é que a banana também ajuda a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, graças às suas fibras.

Além disso, a fruta contribui para regular o intestino, especialmente quando consumida em versões maduras. É versátil e pode ser usada em vitaminas, panquecas fit, bolos e até sorvetes naturais.

  • Dica: opte por bananas mais maduras se quiser efeito laxante, e por verdes se desejar aumentar a ingestão de amido resistente (ótimo para a saúde intestinal).

3. Abacate

freepik
Abacate.

O abacate é uma fruta rica em gorduras monoinsaturadas, as chamadas “gorduras boas”, que ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentam o bom (HDL).

Ele também é fonte de vitamina E, um potente antioxidante que combate os radicais livres e protege as células do envelhecimento precoce.

Além dos benefícios cardiovasculares, o abacate também auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e melhora a saúde da pele e dos cabelos, graças ao seu perfil nutricional rico.

Apesar de ser mais calórico, é uma fruta que traz saciedade prolongada, ajudando no controle da fome e evitando exageros nas refeições.

  • Dica: consuma de forma natural, com um fio de mel, ou adicione em saladas e smoothies para deixar a dieta mais nutritiva.

4. Mamão

Alleksana/Pexels
Mamão é uma das frutas que ajudam o intestino a funcionar melhor, além de fortalecer o sistema imunológico e trazer outros benefícios

O mamão é uma das frutas mais indicadas para melhorar o funcionamento do sistema digestivo. Isso porque contém papaína, uma enzima que auxilia na digestão de proteínas e evita aquela sensação de estufamento após as refeições.

Rico em fibras e água, o mamão também ajuda a regular o intestino, sendo uma ótima opção para quem sofre com prisão de ventre.

Além disso, ele é fonte de vitamina A e vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para a saúde da pele e da visão.

Seu sabor suave e textura cremosa fazem do mamão uma escolha perfeita para o café da manhã ou lanches leves.

  • Dica: combine o mamão com aveia ou chia para um café da manhã funcional e nutritivo.

5. Morango

Imagem: Pexels
morango; fruta; vermelho; frutas vermelhas

O morango é uma fruta deliciosa e rica em vitamina C, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que ajudam a proteger as células do corpo e a fortalecer o sistema imunológico.

Além disso, seu alto teor de antocianinas (pigmentos naturais vermelhos) ajuda a combater o envelhecimento precoce e melhora a circulação sanguínea.

Por ter baixo teor calórico e alto poder antioxidante, o morango é excelente para quem busca uma alimentação equilibrada e quer manter a pele saudável e bonita.

Ele também auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue e pode ser consumido puro, em saladas de frutas, smoothies ou sobremesas fit.

  • Dica: prefira morangos orgânicos, já que a fruta costuma acumular resíduos de agrotóxicos em sua casca.

