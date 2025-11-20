4 cores de esmalte elegantes que combinam com dias quentes
Conheça tons de esmalte sofisticados perfeitos para o clima quente e aposte em cores frescas, vibrantes e cheias de personalidade!
Quando as temperaturas sobem, tudo pede leveza: as roupas ficam mais fluidas, o cabelo ganha movimento e até as unhas pedem cores que transmitam frescor, alegria e elegância.
Nos dias quentes, tons vibrantes, suaves ou refrescantes ganham destaque porque iluminam o visual, harmonizam com o clima e deixam as mãos mais bonitas em qualquer ocasião, do trabalho ao fim de semana.
Entre as tendências que se repetem todos os verões e os tons que nunca saem de moda, algumas cores de esmalte têm o poder de transformar o look de forma simples, sofisticada e sem exageros.
Se você quer uma manicure com cara de verão elegante, selecionamos as cores perfeitas para apostar nos dias quentes.
4 cores de esmalte elegantes para arrasar no verão
1. Coral vibrante
O coral vibrante é aquele tom alegre que mistura laranja e rosa, criando uma cor cheia de vida e com clima tropical.
Ele ilumina as mãos instantaneamente e combina muito com o bronzeado natural dos dias de sol. O resultado é uma unha moderna, divertida e ainda assim refinada, já que o coral é considerado um clássico do verão.
O tom funciona bem tanto em unhas curtas quanto longas, e combina facilmente com produções leves, vestidos florais, jeans claro e acessórios dourados. É uma cor perfeita para quem quer fugir do óbvio sem abrir mão da elegância.
2. Azul piscina
O azul piscina é fresco, vibrante e transmite sensação imediata de leveza, como se fosse reflexo do mar ou da água cristalina da praia.
Ele se tornou um queridinho dos dias quentes justamente por trazer tranquilidade e ao mesmo tempo destaque para as mãos, sem pesar no look.
É uma cor que funciona muito bem para quem gosta de unhas coloridas, mas prefere evitar tons muito chamativos.
Ela equilibra delicadeza e personalidade, além de combinar com biquínis, saídas de praia, peças brancas e looks casuais de verão.
3. Verde menta
O verde menta é um tom refrescante, suave e extremamente elegante. Ele tem aquele efeito “clean”, perfeito para quem busca um esmalte moderno, discreto e ao mesmo tempo sofisticado.
Nos dias quentes, o menta se destaca por trazer frescor visual, quase como um sorvete gelado, leve e gostoso de ver.
Esse tom combina muito com roupas claras, tecidos leves, alfaiataria de verão e até acessórios mais delicados.
É ideal para quem quer uma manicure que passe suavidade e bom gosto, sem cair na mesmice dos tons neutros tradicionais.
4. Lilás suave
O lilás suave se tornou um dos tons mais elegantes dos últimos anos, e no verão ele ganha ainda mais espaço por transmitir calmaria, feminilidade e um toque romântico.
É uma cor que ilumina a pele e tem aquele ar “clean chic”, perfeito para quem gosta de unhas delicadas, mas não quer ficar apenas no nude.
Por ser um tom pastel, o lilás suave combina com absolutamente tudo: looks coloridos, peças claras, alfaiataria, vestidos leves e até produções mais elegantes para eventos diurnos. Ele deixa as mãos discretas, leves e muito charmosas.
