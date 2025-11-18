Rosa é a cor do verão para as unhas! Saiba como combiná-la

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em tons que vão do pink vibrante ao rosé suave, a cor reflete o espírito leve, alegre e versátil da temporada, combinando com diferentes estilos

O rosa voltou a ocupar o centro das atenções no mundo da beleza. Nas passarelas, nas redes sociais e nos salões, o tom aparece em versões que vão do vibrante ao suave, provando que há um tipo de tom para cada estilo.

Para Marina Groke, cofundadora da Unhas Cariocas, maior rede de esmalterias do mundo segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), essa tendência reflete um novo olhar sobre feminilidade.

“As pessoas estão mais abertas a experimentar. O rosa permite brincar com contrastes - ele pode ser divertido, romântico ou sofisticado, dependendo de como é usado”, comenta.

A especialista explica que o sucesso da cor está justamente na sua versatilidade. O rosa funciona em diferentes comprimentos e formatos de unha, combina com várias tonalidades de pele e se adapta a qualquer ocasião, do dia a dia aos eventos mais elegantes.

“É uma cor que nunca sai de moda, mas sempre se reinventa”, afirma Marina.

E para quem quer adotar o tom da estação, há muitas opções para explorar. Do pink vibrante ao nude rosado, cada variação do rosa carrega um estilo próprio e é capaz de transformar o visual. A seguir, Marina Groke compartilha inspirações de nail arts e esmaltações que prometem dominar o verão.

Rosa pink

O rosa pink é a escolha de quem gosta de destaque. Intenso e moderno, o tom traduz energia e confiança, sendo perfeito para o verão. Marina destaca que o pink é o ideal para o papel de protagonista da esmaltação.

“É uma cor que fala por si. Fica incrível tanto em unhas curtas quanto alongadas e pode ganhar diferentes acabamentos, do brilho espelhado ao fosco mais fashionista”, comenta.



O pink também é uma ótima base para nail arts geométricas, francesinhas coloridas e traços metálicos em dourado ou prata.

Rosa bebê

Suave e elegante, o rosa bebê é sinônimo de leveza. O tom, que combina com todos os tons de pele, cria um efeito de mãos bem-cuidadas e delicadas. “O rosa bebê é versátil e tem esse ar de cuidado natural. É ideal para quem quer um visual clean e discreto”, explica Marina.

Ele funciona bem com detalhes sutis, como pequenos pontos de luz, flores discretas ou o acabamento perolado, que traz um brilho delicado e feminino.

Rosa chiclete

O rosa chiclete traz uma estética divertida e nostálgica, lembrando o estilo pop dos anos 2000. É perfeito para quem quer adicionar alegria ao visual e não tem medo de cores marcantes.

Segundo Marina, o tom se adequa bem em combinações com glitter, adesivos ou francesinhas invertidas. Além disso, a cor se torna mais versátil ainda com acessórios dourados e looks coloridos.

Rosa amadeirado

O rosa amadeirado é sinônimo da elegância natural - com fundo terroso, ele traz um toque sofisticado às unhas. “É um dos tons mais procurados nos salões, porque combina com tudo e passa uma sensação de equilíbrio”, comenta Marina.

Esse rosa é perfeito para quem prefere cores neutras, mas quer fugir do nude tradicional. Pode ser usado em esmaltações lisas ou em degradês suaves.

Rosa marsala

Com intensidade e presença, o rosa marsala é inspirado nos tons de vinho. Ideal para quem gosta de unhas marcantes, especialmente em ocasiões noturnas, a cor ganha ainda mais destaque com acabamentos cremosos ou metalizados e combinações em dourado.

Rosé

O rosé é um clássico no universo das esmaltações que une modernidade e romantismo. Com um fundo levemente acinzentado, ele combina com todos os estilos e ocasiões. “O rosé virou um clássico. É delicado, mas tem presença. Funciona muito bem para quem busca uma esmaltação discreta e refinada”, comenta Marina.

O tom funciona bem com películas transparentes, brilhos sutis e decorações minimalistas, além de ser uma escolha certeira para noivas e eventos formais.

Rosa nude

“O nude rosado é o tom que nunca erra. Ele valoriza as mãos sem chamar atenção demais e combina com qualquer look” - conforme atesta Marina, a cor é discreta e fácil de combinar.

O tom é ideal para quem busca uma esmaltação prática, que mantenha o visual leve. Também é perfeita como base para francesinhas ou nail arts com traços finos.