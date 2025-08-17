Tendências de esmaltes para apostar no próximo verão: 3 estilos para decorar sua unha
Conheça as principais apostas em cores e designs de esmaltes para o verão, que vão deixar suas unhas modernas e cheias de estilo
O verão é a estação perfeita para experimentar cores vibrantes, texturas diferentes e decorações que valorizam as unhas e combinam com o clima mais quente e descontraído. A cada ano, novas tendências surgem no universo dos esmaltes, trazendo inovação e inspiração para quem gosta de cuidar das mãos e expressar sua personalidade através das unhas.
Em 2025, as apostas trazem desde tons clássicos com toques modernos até estilos mais ousados e artísticos, que prometem conquistar fãs de todos os gostos. Além da cor, a escolha do acabamento e das decorações faz toda a diferença para deixar as unhas com um visual fresh e atual.
Pensando nisso, selecionamos três estilos que vão dominar as unhas das brasileiras no próximo verão — para você se inspirar e renovar o visual com muita criatividade e elegância.
1. Cores neon e vibrantes
O verão pede alegria e energia, e nada melhor do que apostar em esmaltes com tons neon para traduzir esse clima. Verde-limão, rosa-choque, laranja fluorescente e amarelo vibrante são as cores que estarão em alta, trazendo destaque imediato às unhas.
Esses esmaltes funcionam bem tanto em aplicações lisas quanto combinados com detalhes em branco ou preto para equilibrar a intensidade. Além disso, o efeito neon dá um toque moderno e descolado, perfeito para festas, praia e ocasiões informais.
2. Nail art minimalista
Para quem prefere um visual mais discreto, a nail art minimalista será uma das grandes tendências. Linhas finas, pontinhos estratégicos, pequenas figuras geométricas e desenhos delicados feitos com cores neutras ou contrastantes vão destacar as unhas sem exagero.
Essa tendência permite personalização e combina com qualquer ocasião, do trabalho ao lazer, além de ser fácil de fazer em casa ou com a ajuda de um profissional.
3. Acabamento glossy e efeito gel
O brilho intenso será protagonista no verão, com esmaltes que imitam o efeito gel, garantindo unhas com aparência de salão por mais tempo. Esse acabamento glossy valoriza qualquer cor, do nude ao vermelho vibrante, e traz um toque sofisticado mesmo para os estilos mais simples.
Além disso, é uma ótima opção para quem quer unhas impecáveis sem precisar recorrer constantemente a retoques.