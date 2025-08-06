Unhas francesinhas voltaram com novas versões — veja como usar agora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A francesinha nunca saiu completamente de cena, mas agora volta com mais força — e com uma proposta renovada. A ideia de pontinha branca em base rosada continua viva, mas ganha novas leituras, materiais e cores. É como se o clássico tivesse passado por uma repaginação: continua reconhecível, mas carrega mais atitude. Influenciadoras, celebridades e profissionais da beleza têm mostrado diferentes formas de usar a francesinha em 2025, seja com traços mais gráficos, cores vibrantes ou até formatos inusitados, como diagonais ou duplas.

O sucesso dessa volta se explica pela junção de dois fatores: a nostalgia e a versatilidade. A francesinha remete a um tempo em que a estética era mais limpa e simples — algo que dialoga com o atual desejo por uma beleza mais natural. Ao mesmo tempo, a técnica permite uma infinidade de variações, tornando-se uma tela em branco para experimentações criativas. Há francesinhas com glitter, com ponta preta, em tons neon, com degradê metálico ou até com base colorida, como azul ou vinho.

Não se trata mais de uma unha básica ou sem graça. A nova francesinha consegue ser discreta e marcante ao mesmo tempo. Ela atende tanto quem prefere um visual sóbrio quanto quem gosta de brincar com o inesperado. A seguir, mostramos como esse clássico foi reinterpretado — e como ele pode se encaixar em estilos diferentes sem perder sua identidade.

A francesinha moderna é mais ousada e personalizada

Hoje, usar francesinha não é sinônimo de padrão. As versões atuais ganharam liberdade para sair do traço fino branco tradicional e explorar novas formas de expressão. Entre as tendências em alta, estão a francesinha invertida (com a linha na base da unha), a diagonal (com a ponta desenhada em ângulo), e a "micro", que apresenta um traço quase invisível — ideal para quem prefere sutileza extrema.

As cores também ajudam a atualizar a estética. As pontas brancas deram lugar a tons vibrantes como verde-limão, roxo, azul celeste ou coral, além de acabamentos cromados, holográficos ou metalizados. Em vez da base rosada, muita gente tem apostado em fundos foscos, nude acinzentado ou mesmo coloridos escuros. É uma forma de manter o espírito da francesinha — com o contraste nas pontas —, mas adaptá-la ao estilo pessoal.

Essa liberdade mostra que a francesinha evoluiu junto com a beleza contemporânea, que valoriza a individualidade. Mais do que uma unha neutra, ela se tornou um espaço de criação. Manter o traço é quase um gesto simbólico: o formato é o mesmo, mas o conteúdo é novo — como um vestido clássico feito em tecido futurista.

Ainda é possível manter o visual tradicional

Mesmo quem não gosta de ousar pode se beneficiar das atualizações da francesinha. Muitas manicures têm apostado em variações delicadas, que mantêm a elegância da versão clássica, mas com acabamento mais moderno. O traço branco, por exemplo, pode vir mais fino, mais curvo ou com brilho sutil. Outra opção é trabalhar com tons pastel, que substituem o branco por lavanda, bege claro ou azul bebê — dando leveza sem destoar.

O formato da unha também ajuda a modernizar. Em vez da unha quadrada clássica, a francesinha pode ser aplicada em unhas amendoadas, stiletto ou ovaladas, trazendo uma fluidez mais contemporânea. Essas pequenas mudanças fazem com que o visual continue atemporal, mas com um ar de renovação — como uma versão atualizada de algo que já era bonito.

Para quem deseja aderir à tendência sem radicalizar, a dica é começar com a microfrancesinha ou apostar em um tom branco perolado. São variações quase imperceptíveis ao olhar casual, mas que mostram cuidado com os detalhes e um toque de modernidade. Afinal, a beleza também está nas sutilezas.