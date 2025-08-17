5 cuidados essenciais para unhas fortes e saudáveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra essas cinco práticas simples, úteis e eficazes para fortalecer suas unhas, evitar quebras e manter a saúde das mãos em dia

Clique aqui e escute a matéria

Ter unhas fortes e saudáveis é o desejo de muitas pessoas, mas alcançar esse objetivo requer cuidados diários e atenção a pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Além da estética, unhas bem cuidadas refletem a saúde do organismo e podem prevenir problemas como infecções, descamação e quebras frequentes.

Muitos fatores influenciam a condição das unhas, como a alimentação, a hidratação, o uso de produtos químicos e até hábitos do dia a dia que passam despercebidos, como roer as unhas ou utilizar objetos de forma inadequada.

Com o ritmo acelerado da vida moderna, é comum que esses cuidados sejam negligenciados, mas investir alguns minutos para seguir orientações específicas pode transformar completamente a saúde das unhas. Nesta matéria, reunimos cinco cuidados essenciais que, quando incorporados à rotina, ajudam a manter as unhas fortes, bonitas e protegidas contra danos, garantindo um visual mais saudável e duradouro.

1. Hidrate as cutículas diariamente

As cutículas funcionam como uma barreira protetora para as unhas, impedindo a entrada de bactérias e fungos. Quando ressecadas, elas podem rachar, facilitar infecções e prejudicar o crescimento saudável das unhas.

O uso diário de óleos ou cremes específicos para cutículas ajuda a manter essa região hidratada, flexível e protegida. Além de melhorar a saúde das unhas, a hidratação também deixa as mãos com aparência mais cuidada e jovem.

2. Evite o uso excessivo de removedores de esmalte com acetona

Embora eficientes na remoção do esmalte, os removedores com acetona são altamente agressivos e podem ressecar as unhas e a pele ao redor.

O uso frequente desses produtos enfraquece a camada natural de proteção das unhas, tornando-as mais frágeis e suscetíveis a quebras. Opte por removedores sem acetona e use-os com moderação, intercalando com períodos em que as unhas fiquem sem esmalte para respirar.

3. Tenha uma alimentação balanceada rica em vitaminas e minerais

A saúde das unhas está diretamente ligada à alimentação. Nutrientes como biotina, zinco, ferro e vitaminas do complexo B são fundamentais para o crescimento e a resistência das unhas.

Incluir alimentos como ovos, castanhas, vegetais verdes e carnes magras na dieta ajuda a fortalecer não só as unhas, mas também cabelos e pele. Em alguns casos, a suplementação pode ser indicada por um profissional da saúde.

4. Use luvas ao manusear produtos químicos ou realizar limpeza

Produtos de limpeza doméstica e outros químicos podem danificar a estrutura das unhas e causar ressecamento intenso. O contato frequente com essas substâncias enfraquece a queratina, tornando as unhas quebradiças e opacas.

Para proteger as mãos, é importante usar luvas apropriadas sempre que for limpar a casa, lavar louça ou manipular produtos agressivos. Essa prática simples ajuda a preservar a integridade das unhas e da pele ao redor.

5. Evite roer unhas e cutículas

Roer as unhas e as cutículas é um hábito que além de prejudicar a aparência, pode causar danos à estrutura da unha e facilitar infecções. O trauma constante enfraquece as unhas e pode gerar deformações ou manchas.

Para eliminar esse hábito, é possível buscar técnicas de autocontrole, utilizar produtos específicos com gostos amargos ou procurar ajuda profissional quando o comportamento estiver associado a ansiedade.