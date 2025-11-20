4 perfumes da Natura baratinhos e super cheirosos para usar no dia a dia
Confira perfumes da Natura super em conta perfeitos para o dia a dia e garanta fragrâncias leves, marcantes e com ótima fixação sem gastar muito
Clique aqui e escute a matéria
Encontrar um perfume para o dia a dia que seja marcante, confortável e acessível parece difícil, mas a Natura prova que não precisa ser.
A marca é conhecida por criar fragrâncias democráticas, com ingredientes da biodiversidade brasileira e sensações que vão do fresco ao sensual, tudo com preços que cabem na rotina.
Se você quer cheiros que acompanham desde o trabalho até um encontro casual, passando por dias quentes ou momentos mais intimistas, a Natura tem opções que entregam boa fixação, projeção equilibrada e aquele aroma que deixa rastro sem exagerar.
4 perfumes baratinhos da Natura que valem a pena
1. Ekos Frescor Maracujá Natureza dos Sonhos
O Ekos Frescor Maracujá é a definição de perfume fresco, natural e perfeito para o dia a dia, principalmente para quem vive em clima quente.
A proposta dele é justamente entregar leveza e bem-estar, com uma fragrância limpa e confortável. Por ser um “frescor”, ele tem projeção suave, ideal para quem trabalha em ambientes fechados ou gosta de aromas discretos.
LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário melhores que importados com fixação de luxo
A fixação acompanha essa leveza, durando algumas horas na pele sem pesar. É um perfume que combina com academia, rotina corrida, pós-banho e até como assinatura diária para quem prefere fragrâncias naturais e minimalistas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Volume: 150ml
- Preço: R$128,90
2. Ilía Secreto
O Ilía Secreto é um dos perfumes mais elogiados da Natura e, embora seja acessível, entrega um ar sofisticado que lembra fragrâncias mais caras.
Ele mistura floral intenso, baunilha cremosa e um leve toque frutado, criando uma sensação sensual e elegante na medida certa. É aquele tipo de perfume que chama atenção sem esforço.
Apesar de ser mais doce, o Ilía Secreto não é enjoativo, porque o floral traz equilíbrio e profundidade. A fixação costuma ser ótima, ficando na pele por muitas horas e projetando o suficiente para deixar rastro.
É um perfume perfeito para quem gosta de fragrâncias femininas, marcantes e românticas, funcionando muito bem tanto no dia quanto à noite.
- Volume: 50ml
- Preço: R$116,90
3. Kriska
Clássico da Natura, Kriska é para quem ama perfumes doces e confortáveis. Ele é conhecido pelo dulçor cremoso que mistura notas de baunilha, caramelo e um toque amadeirado suave, resultando em uma fragrância aconchegante e irresistível.
É o tipo de perfume que agrada quem gosta de estilo gourmand, mas sem exagerar. Mesmo sendo baratinho, o Kriska costuma surpreender pela fixação: permanece firme na pele e na roupa, deixando aquele cheirinho característico ao longo do dia.
LEIA TAMBÉM: 4 perfumes versáteis da Natura para usar sem medo se você gosta de luxo
É uma excelente escolha para dias mais frescos, para quem quer marcar presença de forma acolhedora ou até para quem procura um perfume assinatura doce, feminino e acessível.
- Volume: 100ml
- Preço: R$159,90
4. Luna
A linha Luna é conhecida por trazer feminilidade, elegância e um toque sensual moderno, e o Luna clássico é um ótimo exemplo disso.
Ele combina notas florais com um fundo amadeirado e levemente especiado, resultando em uma fragrância sofisticada, versátil e muito agradável de usar no dia a dia.
Diferente dos perfumes muito adocicados, o Luna tem um equilíbrio que o torna perfeito para qualquer horário.
Ele é forte o suficiente para marcar presença, mas leve o suficiente para ser usado no trabalho, em eventos sociais ou em compromissos simples. A fixação também é excelente, projetando bem nas primeiras horas e permanecendo suave ao longo do dia.
- Volume: 75ml
- Preço: R$ 181,90
VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!