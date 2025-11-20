5 cores de esmalte versáteis que toda mulher precisa ter na sua coleção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você tivesse que escolher apenas cinco esmaltes, estas são as cinco cores coringa que não podem nunca faltar na sua coleção. Teste todas agora!

No universo colorido da esmalteria, há tonalidades que transcendem tendências — são essas algumas cores que se adaptam a diferentes estilos, ocasiões e humores.

Seja para ir a uma reunião, sair com amigas ou simplesmente relaxar em casa, ter alguns esmaltes “curinga” na necessaire pode fazer toda a diferença.

Pensando nisso, nós selecionamos cinco cores versáteis, de marcas nacionais bem conhecidas, que funcionam como uma paleta equilibrada e prática para a maioria das mulheres.

5 cores de esmalte mais versáteis para ter sempre à mão

1. Paisagem Lunar – Anita

Inspirado nas paisagens misteriosas da Capadócia, o Anita Paisagem Lunar traz um tom acinzentado discreto e atemporal.

A cor é sofisticada, minimalista e moderna, ideal para quem prefere elegância sem abrir mão da neutralidade. De acordo com a descrição do produto, ele tem acabamento cremoso, secagem rápida e cobertura de alta qualidade.

Esse esmalte funciona bem, tanto no dia a dia profissional, quanto em ocasiões mais intimistas, sendo uma escolha clássica para quem quer versatilidade sem exagero.

Se você ainda não se rendeu ao cinza básico, essa é a oportunidade ideal para tentar!

2. Vestido Clássico – Anita

O Anita Vestido Clássico é uma nuance verde militar cremoso com alta pigmentação e brilho intenso, segundo a própria marca.

Esse tom transmite força e maturidade, ideal para quem gosta de sair do nude ou preto, mas ainda busca uma cor sóbria e elegante.

Por ser profundo e neutro, esse verde combina com looks formais, sobretudo no outono/inverno, e também adiciona personalidade a produções mais despojadas, sem “gritar demais”.

3. Patins – Impala

O Impala Patins é uma aposta delicada e feminina: um bege clarinho com nuances rosadas e acabamento cremoso.

De acordo com a descrição da marca, ele oferece brilho intenso, boa cobertura e secagem rápida em sua versão de 7,5 ml.

Esse tipo de tom é perfeito para quem busca elegância discreta, especialmente para o trabalho, unhas bem cuidadas ou para destacar nail arts minimalistas.

É uma base leve e neutra que não pesa no visual, além de esmaltar muito bem, o que não costuma ser uma característica comum entre tons clarinhos.

4. Me Poupe, Mas Quem Me Dera – Risqué

Apesar de muitos pensarem que esse esmalte é azul brilhante, a Risqué descreve o Me Poupe, Mas Quem Me Dera como um violeta escuro com fundo acinzentado, parte da coleção “Muitas de Mim”.

Já em outros sites esse tom é apresentado como “azul acinzentado cremoso”, o que combina com o nome da coleção.

Essa peculiaridade de cor o torna extremamente versátil: é um tom elegante, ousado sem ser vibrante demais, e combina muito com looks neutros e também produções mais “fashionistas”.

É uma escolha sofisticada para quem quer fugir do tradicional sem partir para cores muito gritantes.

5. 40 Graus – Colorama

O vermelho é um clássico indispensável e o 40 Graus da Colorama entrega isso com intensidade. Esse esmalte tem acabamento cremoso, brilho marcante, longa duração e secagem rápida.

Segundo a própria Colorama, o tom é “vermelho vibrante quente”, ideal para transmitir paixão, confiança e energia.

Por sua versatilidade, esse vermelho se encaixa em ambientes formais (como reuniões), eventos elegantes e até em momentos mais descontraídos — é aquele curinga que nunca sai de moda.



