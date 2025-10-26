5 perfumes da linha Ilia da Natura que parecem com importados de luxo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quer perfumes que lembram alguns importados, mas sem gastar uma fortuna? Descubra cinco fragrâncias da linha Ilia da Natura que impressionam!

Clique aqui e escute a matéria

Nos últimos anos, a busca por perfumes sofisticados não precisa mais passar pela compra de fragrâncias importadas caras.

Por exemplo, a linha Ilía da Natura chegou para provar que é possível ter perfumes com personalidade, notas complexas e elegância comparável aos grandes nomes internacionais, mas com preço acessível.

Isso porque cada fragrância dela possui nuances únicas que evocam sensações e memórias, tornando cada borrifada uma experiência sensorial completa.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes elegantes do Boticário para usar no trabalho sem erro



O mercado brasileiro vem se destacando no setor de perfumaria por trazer alternativas nacionais que equilibram qualidade, durabilidade e sofisticação.

Nesta matéria, exploramos cinco perfumes da linha Ilía e seus “primos ricos” internacionais, analisando os pontos em comum e as diferenças que tornam cada opção especial.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?



5 perfumes da Natura Ilía que rivalizam com importados de grife

1. Ilía EDP x Viva La Juicy Couture

O Ilía EDP da Natura é uma fragrância doce e alegre, com destaque para frutas vermelhas, pêssego e baunilha. Sua composição traz uma sensação de juventude e vivacidade, perfeita para quem deseja uma marca olfativa marcante sem exageros.

Comparando com o Viva La Juicy Couture, importado e famoso pela mesma combinação frutada e gourmand, percebe-se que ambos compartilham a mesma energia divertida e feminina.

O que diferencia o primo nacional é a suavidade das notas de fundo: o Ilía EDP mantém a doçura sem ser enjoativo, enquanto o Viva La Juicy, mais intenso, pode cansar ao longo do dia.

Assim, o perfume brasileiro se mostra uma alternativa elegante para uso diário, enquanto o internacional funciona como uma assinatura olfativa mais chamativa para ocasiões especiais.

Volume : 50ml

: 50ml Preço: R$ 194,90

2. Ilía Completa x Idôle de Lancôme

O Ilía Completa é um perfume floral feminino que combina rosa, jasmim, peônia e nuances cítricas. A fragrância transmite sensação de frescor e confiança, perfeita para mulheres que querem se sentir poderosas em qualquer ambiente.

Ao compará-lo com o Idôle de Lancôme, nota-se uma semelhança na leveza elegante e moderna, embora o importado seja um pouco mais seco e com projeção maior.

O Ilía Completa, no entanto, conquista pela versatilidade e conforto na pele, ideal para o dia a dia ou reuniões de trabalho. Assim, a versão nacional é como um “primo acessível” que oferece elegância sem pesar no bolso.

Volume : 50ml

: 50ml Preço: R$ 194,90

3. Ilía Ser x Hypnotic Poison de Dior

O Ilía Ser aposta na sensualidade com um toque doce e âmbar floral. Além disso, notas de baunilha, almíscar e um leve toque floral conferem uma fragrância envolvente e misteriosa.

O “primo rico”, Hypnotic Poison da Dior, possui a mesma aura enigmática e sensual, mas com notas mais profundas e durabilidade intensa.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte ideais para mulheres elegantes arrasarem no dia a dia



O diferencial do Ilía Ser está no equilíbrio: é marcante, mas fácil de usar em qualquer hora do dia ou noite.

Já o Hypnotic Poison é mais noturno, ideal para eventos especiais e quem deseja causar impacto imediato. Ambas as fragrâncias transmitem confiança e personalidade, mas com abordagens distintas de intensidade.

Volume : 50ml

: 50ml Preço: R$ 194,90

4. Ilía Secreto x Black Opium de YSL

O Ilía Secreto é intenso e moderno, com notas adocicadas de café, baunilha e florais que remetem à sofisticação. Ao compará-lo com o Black Opium da Yves Saint Laurent, percebemos que ambos têm uma aura de sedução e energia noturna.

Enquanto o Black Opium é conhecido por sua projeção potente e notas quentes que duram horas, o Ilía Secreto oferece uma versão mais suave e equilibrada para o uso diário ou para quem prefere fragrâncias marcantes, mas discretas.

A versão nacional se aproxima muito do luxo internacional, no entanto, mantendo acessibilidade, versatilidade e elegância.

Volume : 50ml

: 50ml Preço: R$ 194,90

5. Ilía Plena x La Vie Intensément de Lancôme

O Ilía Plena é floral com toques de rosa, âmbar e frutais suaves, evocando leveza e vivacidade.

O “primo rico”, La Vie Intensément de Lancôme, compartilha essa energia alegre e intensa, mas com maior complexidade nas notas e maior projeção, embora menor durabilidade.

A força do Ilía Plena está na combinação perfeita entre suavidade e presença: uma fragrância que valoriza o dia a dia e ocasiões especiais sem exigir grandes investimentos.

O La Vie Intensément é mais robusto, destinado a quem busca fragrâncias de assinatura de luxo.