5 perfumes da linha Ilia da Natura que parecem com importados de luxo
Quer perfumes que lembram alguns importados, mas sem gastar uma fortuna? Descubra cinco fragrâncias da linha Ilia da Natura que impressionam!
Nos últimos anos, a busca por perfumes sofisticados não precisa mais passar pela compra de fragrâncias importadas caras.
Por exemplo, a linha Ilía da Natura chegou para provar que é possível ter perfumes com personalidade, notas complexas e elegância comparável aos grandes nomes internacionais, mas com preço acessível.
Isso porque cada fragrância dela possui nuances únicas que evocam sensações e memórias, tornando cada borrifada uma experiência sensorial completa.
O mercado brasileiro vem se destacando no setor de perfumaria por trazer alternativas nacionais que equilibram qualidade, durabilidade e sofisticação.
Nesta matéria, exploramos cinco perfumes da linha Ilía e seus “primos ricos” internacionais, analisando os pontos em comum e as diferenças que tornam cada opção especial.
5 perfumes da Natura Ilía que rivalizam com importados de grife
1. Ilía EDP x Viva La Juicy Couture
O Ilía EDP da Natura é uma fragrância doce e alegre, com destaque para frutas vermelhas, pêssego e baunilha. Sua composição traz uma sensação de juventude e vivacidade, perfeita para quem deseja uma marca olfativa marcante sem exageros.
Comparando com o Viva La Juicy Couture, importado e famoso pela mesma combinação frutada e gourmand, percebe-se que ambos compartilham a mesma energia divertida e feminina.
O que diferencia o primo nacional é a suavidade das notas de fundo: o Ilía EDP mantém a doçura sem ser enjoativo, enquanto o Viva La Juicy, mais intenso, pode cansar ao longo do dia.
Assim, o perfume brasileiro se mostra uma alternativa elegante para uso diário, enquanto o internacional funciona como uma assinatura olfativa mais chamativa para ocasiões especiais.
- Volume: 50ml
- Preço: R$ 194,90
2. Ilía Completa x Idôle de Lancôme
O Ilía Completa é um perfume floral feminino que combina rosa, jasmim, peônia e nuances cítricas. A fragrância transmite sensação de frescor e confiança, perfeita para mulheres que querem se sentir poderosas em qualquer ambiente.
Ao compará-lo com o Idôle de Lancôme, nota-se uma semelhança na leveza elegante e moderna, embora o importado seja um pouco mais seco e com projeção maior.
O Ilía Completa, no entanto, conquista pela versatilidade e conforto na pele, ideal para o dia a dia ou reuniões de trabalho. Assim, a versão nacional é como um “primo acessível” que oferece elegância sem pesar no bolso.
- Volume: 50ml
- Preço: R$ 194,90
3. Ilía Ser x Hypnotic Poison de Dior
O Ilía Ser aposta na sensualidade com um toque doce e âmbar floral. Além disso, notas de baunilha, almíscar e um leve toque floral conferem uma fragrância envolvente e misteriosa.
O “primo rico”, Hypnotic Poison da Dior, possui a mesma aura enigmática e sensual, mas com notas mais profundas e durabilidade intensa.
O diferencial do Ilía Ser está no equilíbrio: é marcante, mas fácil de usar em qualquer hora do dia ou noite.
Já o Hypnotic Poison é mais noturno, ideal para eventos especiais e quem deseja causar impacto imediato. Ambas as fragrâncias transmitem confiança e personalidade, mas com abordagens distintas de intensidade.
- Volume: 50ml
- Preço: R$ 194,90
4. Ilía Secreto x Black Opium de YSL
O Ilía Secreto é intenso e moderno, com notas adocicadas de café, baunilha e florais que remetem à sofisticação. Ao compará-lo com o Black Opium da Yves Saint Laurent, percebemos que ambos têm uma aura de sedução e energia noturna.
Enquanto o Black Opium é conhecido por sua projeção potente e notas quentes que duram horas, o Ilía Secreto oferece uma versão mais suave e equilibrada para o uso diário ou para quem prefere fragrâncias marcantes, mas discretas.
A versão nacional se aproxima muito do luxo internacional, no entanto, mantendo acessibilidade, versatilidade e elegância.
- Volume: 50ml
- Preço: R$ 194,90
5. Ilía Plena x La Vie Intensément de Lancôme
O Ilía Plena é floral com toques de rosa, âmbar e frutais suaves, evocando leveza e vivacidade.
O “primo rico”, La Vie Intensément de Lancôme, compartilha essa energia alegre e intensa, mas com maior complexidade nas notas e maior projeção, embora menor durabilidade.
A força do Ilía Plena está na combinação perfeita entre suavidade e presença: uma fragrância que valoriza o dia a dia e ocasiões especiais sem exigir grandes investimentos.
O La Vie Intensément é mais robusto, destinado a quem busca fragrâncias de assinatura de luxo.
- Volume: 50ml
- Preço: R$ 194,90