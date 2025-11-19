Ricca amplia portfólio e aposta em novas fórmulas para a etapa de limpeza facial
As versões Cleansing Oil, Cleansing Balm e Mousse Whip Ricca integram a estratégia da marca de oferecer diferentes texturas para usos essenciais
Clique aqui e escute a matéria
A Ricca reforça sua presença no mercado de skincare com o lançamento de três produtos voltados à limpeza da pele, etapa considerada decisiva para a eficácia de tratamentos subsequentes.
A novidade chega em meio ao aumento da demanda por fórmulas específicas para remover poluição urbana, resíduos de protetor solar e maquiagem de longa duração — itens que vêm exigindo soluções mais técnicas e variadas no cotidiano de quem mantém rotina de cuidados.
A empresa anuncia as versões Cleansing Oil, Cleansing Balm e Mousse Whip Ricca, que integram a estratégia da marca de oferecer diferentes texturas para usos essenciais e complementares.
Segundo Verônica Souza Santos, Gerente de Marketing de Produtos, a proposta é atender desde a higienização diária até a remoção profunda de maquiagem sem comprometer a barreira cutânea.
Os lançamentos
Cleansing Oil Ricca
O óleo de limpeza foi formulado para dissolver maquiagem e protetor solar com enxágue rápido, característica importante para quem busca reduzir o atrito na retirada desses produtos.
Embora seja à base de óleo, emulsiona em contato com a água, o que evita resíduo após o uso. A formulação é indicada para todos os tipos de pele.
Mousse Whip Ricca
Com textura aerada, o mousse tem foco na limpeza mais profunda, incluindo remoção de oleosidade e de células mortas.
O produto conta com derivados de ácido hialurônico e vitamina E, ativos associados à hidratação e à ação antioxidante. A marca indica o uso para peles oleosas, acneicas, secas e sensíveis.
Cleansing Balm Ricca
Voltado à remoção de maquiagem pesada, inclusive fórmulas à prova d’água, o balm promete dissolver resíduos sem necessidade de fricção intensa.
A embalagem traz um sistema de liberação que dosa a quantidade de produto. A indicação inclui todos os tipos de pele, com destaque para as mais secas e sensíveis.