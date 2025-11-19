fechar
Ricca amplia portfólio e aposta em novas fórmulas para a etapa de limpeza facial

As versões Cleansing Oil, Cleansing Balm e Mousse Whip Ricca integram a estratégia da marca de oferecer diferentes texturas para usos essenciais

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/11/2025 às 18:17
Divulgação

A Ricca reforça sua presença no mercado de skincare com o lançamento de três produtos voltados à limpeza da pele, etapa considerada decisiva para a eficácia de tratamentos subsequentes.

A novidade chega em meio ao aumento da demanda por fórmulas específicas para remover poluição urbana, resíduos de protetor solar e maquiagem de longa duração — itens que vêm exigindo soluções mais técnicas e variadas no cotidiano de quem mantém rotina de cuidados.

A empresa anuncia as versões Cleansing Oil, Cleansing Balm e Mousse Whip Ricca, que integram a estratégia da marca de oferecer diferentes texturas para usos essenciais e complementares.

Segundo Verônica Souza Santos, Gerente de Marketing de Produtos, a proposta é atender desde a higienização diária até a remoção profunda de maquiagem sem comprometer a barreira cutânea.

Os lançamentos

Cleansing Oil Ricca

O óleo de limpeza foi formulado para dissolver maquiagem e protetor solar com enxágue rápido, característica importante para quem busca reduzir o atrito na retirada desses produtos.

Embora seja à base de óleo, emulsiona em contato com a água, o que evita resíduo após o uso. A formulação é indicada para todos os tipos de pele.

Mousse Whip Ricca

Com textura aerada, o mousse tem foco na limpeza mais profunda, incluindo remoção de oleosidade e de células mortas.

O produto conta com derivados de ácido hialurônico e vitamina E, ativos associados à hidratação e à ação antioxidante. A marca indica o uso para peles oleosas, acneicas, secas e sensíveis.

Cleansing Balm Ricca

Voltado à remoção de maquiagem pesada, inclusive fórmulas à prova d’água, o balm promete dissolver resíduos sem necessidade de fricção intensa.

A embalagem traz um sistema de liberação que dosa a quantidade de produto. A indicação inclui todos os tipos de pele, com destaque para as mais secas e sensíveis.

