5 cores de esmalte perfeitas para quem ama unhas delicadas e sofisticadas
Unhas delicadas não significam falta de personalidade. Elas revelam uma estética consciente, que valoriza o cuidado, a harmonia e o bom gosto.
Unhas delicadas nunca saem de moda e a tendência dos tons suaves vem ganhando ainda mais espaço entre quem busca elegância sem exageros.
Entre os lançamentos das marcas e as inspirações nas redes sociais, as cores discretas estão dominando os salões e conquistando quem prefere um visual leve, mas cheio de classe.
Mais do que uma questão estética, as tonalidades claras e neutras refletem uma personalidade refinada e combinam com qualquer ocasião, do ambiente de trabalho a um evento mais formal.
Pensando nisso, selecionamos cinco cores de esmalte que traduzem perfeitamente o conceito de delicadeza e sofisticação e ainda garantem um toque de frescor às unhas.
1. Rosa queimado
O rosa queimado é um dos tons mais versáteis quando o assunto é elegância discreta. Essa cor transmite romantismo, maturidade e sutileza na medida certa.
Isso porque ela pode variar entre versões mais frias ou levemente terrosas, combinando, tanto com peles claras, quanto retintas.
Segundo especialistas, tons rosados neutros estão entre os mais procurados por quem busca um visual elegante e natural, pois trazem sensação de conforto e bem-estar.
2. Branco perolado
Símbolo de pureza e frescor, o branco perolado voltou com força total nos últimos anos, especialmente após as tendências de “clean nails” e “milky nails” dominarem o Instagram e o TikTok.
Essa cor reflete a luz de forma delicada e cria um efeito espelhado que deixa as unhas com aparência saudável e cuidada.
Ideal para quem ama um estilo minimalista e moderno, o branco perolado combina com qualquer tom de pele e ainda é perfeito para ocasiões especiais, como casamentos ou formaturas.
3. Azul bebê
O azul bebê é a prova de que delicadeza e criatividade podem andar juntas. Suave e leve, esse tom transmite calma e harmonia e é uma escolha moderna para quem quer fugir do óbvio sem perder o charme.
Tons claros de azul estão associados à serenidade e equilíbrio, o que os torna ideais para quem busca unhas com um ar tranquilo, mas ainda assim sofisticado. Uma ótima opção para o dia a dia ou para combinar com looks em tons pastel.
4. Nude
O nude é o verdadeiro curinga das unhas elegantes. Essa cor tem o poder de alongar visualmente os dedos e se adapta perfeitamente a qualquer ocasião.
Hoje, há uma grande variedade de nudes — do rosado ao amendoado — permitindo encontrar o tom perfeito para cada tom de pele.
Segundo a marca Colorama, os esmaltes nude estão entre os mais vendidos do Brasil por representarem versatilidade e discrição. Além disso, são ideais para quem busca um visual limpo e sofisticado, sem esforço.
5. Verde menta
Para quem gosta de cores diferentes, mas ainda quer manter um toque suave, o verde menta é a escolha certa. Essa cor transmite uma sensação de leveza e naturalidade, remetendo à serenidade da natureza.
Isso porque tons pastel esverdeados continuam em alta por evocarem equilíbrio e bem-estar, conceitos muito valorizados na beleza contemporânea.
