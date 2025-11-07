Unhas em gel: dermatologista alerta sobre riscos, cuidados e novas restrições da Anvisa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnica popular entre brasileiras exige atenção à luz ultravioleta e aos produtos usados, que agora têm substâncias proibidas pela agência sanitária

Brilho intenso, formato perfeito e durabilidade que atravessa semanas. As unhas em gel conquistaram espaço nos salões e nas redes sociais como símbolo de praticidade e beleza.

Mas por trás da aparência impecável, crescem também os alertas: coceira, vermelhidão e enfraquecimento das unhas naturais tornaram-se queixas frequentes entre as adeptas.

O que parecia apenas um ritual estético despertou dúvidas sobre segurança.

Afinal, unhas em gel fazem mal à saúde?

A dermatologista Marina Coutinho explica que o risco está menos na técnica em si e mais na frequência e na forma como é feita.

“O problema não está apenas no gel em si, mas na combinação de produtos químicos e na exposição repetida à luz ultravioleta das cabines. O uso contínuo sem acompanhamento pode causar reações alérgicas, fragilidade das unhas e até aumentar o risco de câncer de pele nas mãos”, afirma.

Substâncias sob observação

Parte dos produtos usados para endurecer o gel contém compostos que preocupam os especialistas, como o TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e o DMPT (Dimethyl-p-toluidine). Ambos funcionam como fotoiniciadores, ou seja, ativam o endurecimento do gel sob a luz UV, mas estão associados a possíveis reações tóxicas e dermatológicas.

“Esses ingredientes podem causar irritações e sensibilizações, principalmente em quem já tem pele sensível. Além disso, a exposição repetida à radiação UV intensifica os riscos”, alerta Marina.

Imagem de Marina Coutinho - Gabriel Alves

Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução que proíbe o uso do TPO e do DMPT em cosméticos, esmaltes em gel e produtos de higiene pessoal. Estudos internacionais apontaram que o DMPT pode estar ligado ao desenvolvimento de câncer, enquanto o TPO apresenta toxicidade reprodutiva, podendo afetar a fertilidade.

Com a medida, o Brasil se alinha às normas da União Europeia. A decisão estabelece prazos para adaptação: suspensão imediata da fabricação e registro de novos produtos, recolhimento e fim das vendas em até 90 dias, e cancelamento definitivo dos registros após esse prazo.

Riscos e cuidados

Segundo Marina Coutinho, o uso prolongado de unhas artificiais sem pausa pode “abafar” as unhas naturais, provocando ressecamento, descamação e até infecções por fungos e bactérias.

“O ideal é fazer pausas entre uma aplicação e outra. Esse descanso permite que as unhas respirem, recuperem a hidratação natural e evitem o surgimento de infecções”, recomenda Marina.

Ela também reforça a necessidade de aplicar protetor solar nas mãos antes de usar a cabine UV, além de escolher profissionais capacitados e produtos certificados. “A radiação ultravioleta é o principal fator de risco ambiental para o câncer de pele. Por isso, sempre oriento minhas pacientes a aplicarem protetor solar nas mãos antes do procedimento”, ressalta.

Dicas para uso seguro

Use protetor solar nas mãos antes da cabine UV

Faça manutenção a cada 15 ou 20 dias

Prefira profissionais qualificados e produtos registrados

Faça pausas entre as aplicações

Evite o procedimento se houver alergias, micoses ou lesões na pele

Apesar dos riscos, a dermatologista garante que as unhas em gel podem ser usadas com segurança quando há orientação e cuidado. “Cuidar das unhas também é um ato de autocuidado. A beleza verdadeira começa com a saúde”, conclui Marina Coutinho.