5 cores de esmalte que transmitem elegância e sofisticação no dia a dia

Você pode transformar suas unhas com essas 5 cores que exalam elegância e sofisticação. Descubra qual delas combina mais com seu estilo!

Por Myllena Wu Publicado em 26/10/2025 às 12:19
Imagem de unhas pintadas com o esmalte vermelho rubi.
Imagem de unhas pintadas com o esmalte vermelho rubi. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

No universo da beleza, as unhas deixaram de ser apenas um detalhe e se tornaram um verdadeiro reflexo da personalidade e do estilo de cada pessoa.

Escolher a cor certa vai muito além de estética: é uma forma de expressar atitude, sofisticação e bom gosto, transformando até o look mais simples em uma declaração de elegância.

Algumas tonalidades se destacam especialmente por sua capacidade de transmitir refinamento e classe, tornando-se escolhas certeiras para mulheres que querem se sentir confiantes e elegantes no dia a dia.

Nesta matéria, você verá 5 tons que, não apenas acompanham as tendências, mas também traduzem charme, versatilidade e personalidade, consolidando-se como indispensáveis no arsenal de esmaltes de quem valoriza estilo e sofisticação.

Descubra as 5 cores de esmalte que são sinônimo de estilo refinado

1. Verde Oliva

O verde oliva tem conquistado o mundo da moda com sua elegância e charme sofisticado. Esta tonalidade única, inspirada na natureza, traz um ar de modernidade e sobriedade às unhas.

Ideal para quem deseja fugir do convencional sem perder o estilo, o verde oliva combina perfeitamente com diferentes tons de pele e pode ser usado, tanto em ambientes profissionais, quanto em ocasiões mais informais.

2. Mauve

O mauve, um tom de rosa acinzentado, é sinônimo de elegância discreta. Essa cor, que remete à suavidade e feminilidade, é perfeita para quem busca um visual sofisticado sem exageros.

O esmalte Lavanda Francesa da Risqué, da linha Diamond Gel, é um exemplo clássico dessa tonalidade, oferecendo um acabamento cremoso e durabilidade que agrada as mais exigentes.

3. Branco Perolado

O esmalte branco perolado é um clássico atemporal no universo da beleza, conhecido por seu brilho delicado e sofisticado.

Ele traz um toque de elegância para as unhas, tornando-se uma escolha popular para quem deseja um visual refinado sem abrir mão do charme.

Sua versatilidade permite combinações com diferentes estilos e ocasiões, sempre transmitindo um ar de classe e discrição.

4. Vermelho Cereja

O vermelho cereja é uma cor vibrante e elegante que pode adicionar um toque de sofisticação e estilo às unhas. Essa super tendência chegou com tudo, trazendo consigo uma energia positiva e marcante.

Ideal para ocasiões especiais ou para quem deseja destacar-se no dia a dia, o vermelho cereja transmite confiança e poder, sendo uma escolha certeira para quem busca um visual impactante.

5. Marrom Café

O esmalte marrom café é um dos tons mais sofisticados e versáteis dentro da paleta de marrons. Ele possui uma tonalidade escura e intensa, remetendo à elegância e à sobriedade do café puro.

Esse tom transmite uma imagem de elegância, maturidade e segurança, sendo uma excelente escolha para quem deseja unhas clássicas e refinadas.

Sua versatilidade permite combinações com diferentes estilos e ocasiões, sempre transmitindo um ar de classe e discrição.

