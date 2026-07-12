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Cabelo | Notícia

5 hidratações poderosas para recuperar cabelos secos e sem vida

O ressecamento pode deixar os fios opacos, ásperos e difíceis de controlar. Conheça 5 máscaras que ajudam a devolver maciez e brilho ao cabelo.

Por Myllena Wu Publicado em 12/07/2026 às 11:33
Imagem de cabelos danificados x cabelos hidratados
Imagem de cabelos danificados x cabelos hidratados - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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Cabelos secos costumam apresentar sinais fáceis de identificar: falta de brilho, toque áspero, frizz excessivo e dificuldade para desembaraçar.

A boa notícia é que uma rotina de hidratação adequada pode ajudar a devolver água, maciez e flexibilidade à fibra capilar, melhorando a aparência e a saúde dos fios.

Além de evitar o uso excessivo de ferramentas de calor e proteger o cabelo das agressões externas, investir em máscaras de tratamento faz parte dos cuidados recomendados para recuperar o comprimento.

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Confira cinco opções que se destacam por suas fórmulas e propostas de tratamento!

5 hidratações capilares para devolver vida aos cabelos ressecados

1. Máscara Invigo Nutri Enrich Wella

Indicada para cabelos secos e ressecados, a Invigo Nutri Enrich combina ingredientes nutritivos que ajudam a repor a hidratação e devolver maciez aos fios.

Sua textura cremosa promove um tratamento intenso sem pesar o cabelo, deixando o comprimento mais sedoso, brilhante e fácil de pentear após as aplicações. 

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2. Be(m)dita Ghee Banana e Aloe Vera

Inspirada no cronograma capilar, a máscara da Lola Cosmetics é voltada para a etapa de hidratação. A combinação de banana e aloe vera auxilia na reposição de água, proporcionando fios mais leves, macios e com movimento.

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O produto é uma boa alternativa para cabelos que perderam o brilho natural devido ao ressecamento provocado pelo sol, química ou uso frequente de secador.

3. Máscara Super Poderosas Hidratação Widi Care

A linha Super Poderosas Hidratação, da Widi Care, foi desenvolvida para recuperar cabelos opacos e desidratados. Sua fórmula busca devolver elasticidade, reduzir o aspecto ressecado e melhorar o toque dos fios.

O tratamento pode ser utilizado em diferentes curvaturas, ajudando a manter o cabelo hidratado e com aparência saudável.

4. Kérastase Thérapiste Máscara

Voltada principalmente para cabelos muito sensibilizados e danificados, a Thérapiste oferece uma hidratação intensa aliada à reconstrução da fibra capilar.

Sua fórmula ajuda a reduzir a sensação de rigidez, melhora a resistência dos fios e devolve maciez mesmo em cabelos que passaram por processos químicos frequentes.

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5. Máscara SOS Hidratação Ultra Cachos Salon Line

Desenvolvida especialmente para cabelos cacheados e crespos, essa máscara promove hidratação profunda sem comprometer a definição dos cachos.

A fórmula ajuda a combater o ressecamento, controlar o frizz e manter os fios mais macios e brilhantes, características importantes para esse tipo de curvatura.

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