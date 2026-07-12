fechar
Beleza | Notícia

Creamy anuncia Jade Picon como nova embaixadora de skincare

A influenciadora e atriz inicia sua primeira parceria com uma marca de skincare e passa a integrar projetos da Creamy voltados aos cuidados com a pele

Por Myllena Wu Publicado em 12/07/2026 às 9:19
Imagem de propaganda da nova parceira de Creamy e Jade Picon
Imagem de propaganda da nova parceira de Creamy e Jade Picon - Divulgação/Creamy

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Creamy Skincare anunciou Jade Picon como sua nova embaixadora. A influenciadora, atriz e empresária passa a representar a marca brasileira em campanhas e projetos especiais, em uma parceria que também marca sua primeira colaboração com uma empresa do segmento de skincare.

O movimento acompanha uma tendência cada vez mais presente no mercado de beleza: aproximar o consumidor de informações sobre cuidados com a pele por meio de criadores de conteúdo que já fazem parte da rotina do público.

Com isso, as marcas buscam ampliar o alcance de conteúdos educativos e incentivar hábitos de autocuidado de forma mais acessível.

Por que a parceria entre Creamy e Jade Picon chama atenção?

A escolha de Jade Picon representa um passo estratégico para a Creamy, fundada em 2019 pelo dermatologista Luiz Romancini.

Conhecida por desenvolver produtos com ativos amplamente utilizados na dermatologia e por traduzir conceitos técnicos em uma linguagem simples, a empresa afirma que pretende fortalecer sua conexão com consumidores que buscam praticidade e informação na rotina de cuidados com a pele.

Segundo Keila Sauer, diretora de Marketing e Comunicação da Creamy, a influenciadora foi escolhida pela identificação entre os valores da marca e seu posicionamento sobre autocuidado.

"A Jade representa uma geração que transformou o autocuidado em um hábito de bem-estar e expressão pessoal. Mais do que alcance, buscamos parceiros que tenham conexão genuína com a comunidade e que compartilhem valores alinhados aos da Creamy."

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

O que Jade Picon fará como embaixadora da Creamy?

Ao longo da parceria, Jade Picon participará de campanhas publicitárias, produção de conteúdos digitais e projetos especiais da marca.

A proposta é compartilhar sua rotina de cuidados com a pele e abordar o universo do skincare de forma natural, aproximando os consumidores dos produtos e dos conceitos relacionados à saúde da pele.

Além de representar um reforço na estratégia de comunicação da Creamy, a colaboração também chama atenção por ser a primeira vez que Jade Picon firma uma parceria oficial com uma marca de skincare.

LEIA TAMBÉM: Skincare para pele negra: O que muda na rotina e quais cuidados são essenciais?

Nos últimos anos, o mercado brasileiro de dermocosméticos tem registrado crescimento impulsionado pelo interesse do público em ativos dermatológicos, rotinas simplificadas e informações sobre cuidados faciais.

Nesse cenário, colaborações entre marcas e influenciadores passaram a desempenhar um papel importante na divulgação de conhecimento e na popularização do skincare.

Com a chegada de Jade Picon, a Creamy busca ampliar sua presença digital e fortalecer seu posicionamento como uma marca que une ciência, tecnologia e comunicação acessível para diferentes perfis de consumidores.

Leia também

5 perfumes elegantes para causar boa impressão em qualquer lugar
PERFUMES ELEGANTES

5 perfumes elegantes para causar boa impressão em qualquer lugar
7 sinais de que seu cabelo precisa de reconstrução capilar
CUIDADOS COM OS CABELOS

7 sinais de que seu cabelo precisa de reconstrução capilar

Compartilhe

Tags