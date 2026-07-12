Creamy anuncia Jade Picon como nova embaixadora de skincare

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A influenciadora e atriz inicia sua primeira parceria com uma marca de skincare e passa a integrar projetos da Creamy voltados aos cuidados com a pele

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A Creamy Skincare anunciou Jade Picon como sua nova embaixadora. A influenciadora, atriz e empresária passa a representar a marca brasileira em campanhas e projetos especiais, em uma parceria que também marca sua primeira colaboração com uma empresa do segmento de skincare.

O movimento acompanha uma tendência cada vez mais presente no mercado de beleza: aproximar o consumidor de informações sobre cuidados com a pele por meio de criadores de conteúdo que já fazem parte da rotina do público.

Com isso, as marcas buscam ampliar o alcance de conteúdos educativos e incentivar hábitos de autocuidado de forma mais acessível.

Por que a parceria entre Creamy e Jade Picon chama atenção?

A escolha de Jade Picon representa um passo estratégico para a Creamy, fundada em 2019 pelo dermatologista Luiz Romancini.

Conhecida por desenvolver produtos com ativos amplamente utilizados na dermatologia e por traduzir conceitos técnicos em uma linguagem simples, a empresa afirma que pretende fortalecer sua conexão com consumidores que buscam praticidade e informação na rotina de cuidados com a pele.

Segundo Keila Sauer, diretora de Marketing e Comunicação da Creamy, a influenciadora foi escolhida pela identificação entre os valores da marca e seu posicionamento sobre autocuidado.

"A Jade representa uma geração que transformou o autocuidado em um hábito de bem-estar e expressão pessoal. Mais do que alcance, buscamos parceiros que tenham conexão genuína com a comunidade e que compartilhem valores alinhados aos da Creamy."

O que Jade Picon fará como embaixadora da Creamy?

Ao longo da parceria, Jade Picon participará de campanhas publicitárias, produção de conteúdos digitais e projetos especiais da marca.

A proposta é compartilhar sua rotina de cuidados com a pele e abordar o universo do skincare de forma natural, aproximando os consumidores dos produtos e dos conceitos relacionados à saúde da pele.

Além de representar um reforço na estratégia de comunicação da Creamy, a colaboração também chama atenção por ser a primeira vez que Jade Picon firma uma parceria oficial com uma marca de skincare.

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Nos últimos anos, o mercado brasileiro de dermocosméticos tem registrado crescimento impulsionado pelo interesse do público em ativos dermatológicos, rotinas simplificadas e informações sobre cuidados faciais.

Nesse cenário, colaborações entre marcas e influenciadores passaram a desempenhar um papel importante na divulgação de conhecimento e na popularização do skincare.

Com a chegada de Jade Picon, a Creamy busca ampliar sua presença digital e fortalecer seu posicionamento como uma marca que une ciência, tecnologia e comunicação acessível para diferentes perfis de consumidores.

