Creamy anuncia Jade Picon como nova embaixadora de skincare
A influenciadora e atriz inicia sua primeira parceria com uma marca de skincare e passa a integrar projetos da Creamy voltados aos cuidados com a pele
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Creamy Skincare anunciou Jade Picon como sua nova embaixadora. A influenciadora, atriz e empresária passa a representar a marca brasileira em campanhas e projetos especiais, em uma parceria que também marca sua primeira colaboração com uma empresa do segmento de skincare.
O movimento acompanha uma tendência cada vez mais presente no mercado de beleza: aproximar o consumidor de informações sobre cuidados com a pele por meio de criadores de conteúdo que já fazem parte da rotina do público.
Com isso, as marcas buscam ampliar o alcance de conteúdos educativos e incentivar hábitos de autocuidado de forma mais acessível.
Por que a parceria entre Creamy e Jade Picon chama atenção?
A escolha de Jade Picon representa um passo estratégico para a Creamy, fundada em 2019 pelo dermatologista Luiz Romancini.
Conhecida por desenvolver produtos com ativos amplamente utilizados na dermatologia e por traduzir conceitos técnicos em uma linguagem simples, a empresa afirma que pretende fortalecer sua conexão com consumidores que buscam praticidade e informação na rotina de cuidados com a pele.
Segundo Keila Sauer, diretora de Marketing e Comunicação da Creamy, a influenciadora foi escolhida pela identificação entre os valores da marca e seu posicionamento sobre autocuidado.
"A Jade representa uma geração que transformou o autocuidado em um hábito de bem-estar e expressão pessoal. Mais do que alcance, buscamos parceiros que tenham conexão genuína com a comunidade e que compartilhem valores alinhados aos da Creamy."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O que Jade Picon fará como embaixadora da Creamy?
Ao longo da parceria, Jade Picon participará de campanhas publicitárias, produção de conteúdos digitais e projetos especiais da marca.
A proposta é compartilhar sua rotina de cuidados com a pele e abordar o universo do skincare de forma natural, aproximando os consumidores dos produtos e dos conceitos relacionados à saúde da pele.
Além de representar um reforço na estratégia de comunicação da Creamy, a colaboração também chama atenção por ser a primeira vez que Jade Picon firma uma parceria oficial com uma marca de skincare.
LEIA TAMBÉM: Skincare para pele negra: O que muda na rotina e quais cuidados são essenciais?
Nos últimos anos, o mercado brasileiro de dermocosméticos tem registrado crescimento impulsionado pelo interesse do público em ativos dermatológicos, rotinas simplificadas e informações sobre cuidados faciais.
Nesse cenário, colaborações entre marcas e influenciadores passaram a desempenhar um papel importante na divulgação de conhecimento e na popularização do skincare.
Com a chegada de Jade Picon, a Creamy busca ampliar sua presença digital e fortalecer seu posicionamento como uma marca que une ciência, tecnologia e comunicação acessível para diferentes perfis de consumidores.