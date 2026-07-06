Por que o frio aumenta o frizz dos cachos? Especialista explica como evitar o problema
O aumento do frizz no inverno tem explicação. Especialista mostra como clima interfere na saúde dos cabelos cacheados e quais hábitos ajudam a cuidar.
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Quem tem cabelos cacheados ou crespos costuma perceber que a chegada do inverno traz uma mudança quase imediata na aparência dos fios.
O frizz aumenta, a definição diminui e o cabelo pode parecer mais seco, mesmo quando a rotina de cuidados permanece a mesma.
No entanto, embora seja uma reclamação frequente durante a estação, o problema tem explicação. As baixas temperaturas, a redução da umidade do ar e hábitos comuns do inverno, como tomar banhos mais quentes, alteram o equilíbrio da fibra capilar e favorecem a perda de hidratação.
Como os fios com curvatura já tendem naturalmente ao ressecamento, esses efeitos costumam ser ainda mais perceptíveis.
Por que os cabelos cacheados ficam com mais frizz no inverno?
Segundo Rodrigo Nakamura, fundador da Curl Clinic Plus e especialista em cabelos cacheados, a baixa umidade do ar intensifica uma característica já presente nesse tipo de fio.
"Os cabelos com curvatura possuem uma estrutura naturalmente mais suscetível ao ressecamento. No inverno, essa característica se intensifica porque há uma redução da umidade atmosférica, o que favorece a perda de água da fibra capilar e aumenta a porosidade dos fios."
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Quando isso acontece, a cutícula tende a ficar mais aberta, favorecendo o aparecimento dos fios arrepiados e dificultando a manutenção da definição dos cachos.
Outro fator importante é o couro cabeludo. Durante o inverno, condições como caspa, descamação e dermatite seborreica podem se intensificar em pessoas predispostas, interferindo também na saúde capilar.
"Um couro cabeludo equilibrado favorece o crescimento de fios mais saudáveis e ajuda a reduzir fatores que contribuem para o frizz."
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Como controlar o frizz e preservar a definição dos cachos?
Embora não seja possível eliminar completamente o frizz, que faz parte da estrutura natural do cabelo, alguns hábitos ajudam a minimizar seu excesso durante a estação.
Entre as recomendações do especialista estão:
- evitar lavar os cabelos com água muito quente,
- reforçar a hidratação com produtos específicos para cabelos cacheados e crespos,
- optar por fórmulas menos agressivas,
- manter uma rotina regular de limpeza do couro cabeludo
- e reduzir o uso frequente de ferramentas térmicas.
Mais do que recorrer a finalizadores, manter os cachos definidos no inverno passa por uma rotina equilibrada de hidratação e cuidados com o couro cabeludo.
A combinação de limpeza adequada, proteção da barreira natural dos fios e produtos compatíveis com a curvatura pode fazer diferença para enfrentar os dias frios com cabelos mais saudáveis e menos suscetíveis ao frizz.
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