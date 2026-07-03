O que é Glass Hair? Kokeshi lança Melixir, nova linha capilar que aposta em brilho intenso e nutrição

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Kokeshi estreia no segmento capilar com uma coleção que aposta em mel, geleia real e ativos vegetais para promover brilho, maciez e reparação.

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Os rituais de beleza inspirados na Ásia seguem influenciando o mercado de cosméticos, especialmente quando o assunto é cuidado capilar.

Tendências como o Glass Hair, conhecido pelo efeito de fios extremamente alinhados e brilhantes, reforçam a procura por produtos que vão além da limpeza e apostam em hidratação, nutrição e reparação para conquistar um aspecto saudável.

De olho nesse movimento, a Kokeshi, marca conhecida pelos produtos de skincare inspirados na cultura oriental, amplia seu portfólio e estreia no segmento de hair care com a linha Melixir.

A coleção foi desenvolvida para todos os tipos de cabelo e reúne shampoo, condicionador, máscara condicionante e sérum finalizador.

O que é a tendência Glass Hair e por que ela continua em alta?

Imagem da nova linha capilar Melixir, da Kokeshi, inspirada nos rituais de beleza japoneses - Divulgação/Kokeshi

O conceito de Glass Hair ganhou popularidade por valorizar cabelos com brilho intenso, toque sedoso e aparência uniforme.

Para alcançar esse efeito, a rotina costuma priorizar ativos que ajudam a hidratar profundamente os fios, alinhar as cutículas e controlar o frizz, sem comprometer o movimento natural.

Inspirada nessa proposta e nos rituais japoneses de beleza, a Melixir utiliza o extrato de mel como principal ingrediente da linha.

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A fórmula também reúne geleia real, fitoqueratina vegetal e um blend de óleos vegetais ricos em ômegas 3, 6, 7 e 9, combinação voltada à nutrição, reparação e reposição lipídica dos cabelos. No sérum, o óleo de coco complementa a composição com ação nutritiva e proteção térmica e solar.

"Inspirada na cosmética oriental e desenvolvida para todos os tipos de cabelo, Melixir propõe uma rotina baseada em nutrição, equilíbrio e bem-estar, transformando pequenos momentos do dia a dia em verdadeiros rituais de autocuidado."

Como funciona a rotina completa da linha Melixir?

A coleção foi pensada para acompanhar todas as etapas dos cuidados capilares.