O que é Glass Hair? Kokeshi lança Melixir, nova linha capilar que aposta em brilho intenso e nutrição
Kokeshi estreia no segmento capilar com uma coleção que aposta em mel, geleia real e ativos vegetais para promover brilho, maciez e reparação.
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Os rituais de beleza inspirados na Ásia seguem influenciando o mercado de cosméticos, especialmente quando o assunto é cuidado capilar.
Tendências como o Glass Hair, conhecido pelo efeito de fios extremamente alinhados e brilhantes, reforçam a procura por produtos que vão além da limpeza e apostam em hidratação, nutrição e reparação para conquistar um aspecto saudável.
De olho nesse movimento, a Kokeshi, marca conhecida pelos produtos de skincare inspirados na cultura oriental, amplia seu portfólio e estreia no segmento de hair care com a linha Melixir.
A coleção foi desenvolvida para todos os tipos de cabelo e reúne shampoo, condicionador, máscara condicionante e sérum finalizador.
O que é a tendência Glass Hair e por que ela continua em alta?
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O conceito de Glass Hair ganhou popularidade por valorizar cabelos com brilho intenso, toque sedoso e aparência uniforme.
Para alcançar esse efeito, a rotina costuma priorizar ativos que ajudam a hidratar profundamente os fios, alinhar as cutículas e controlar o frizz, sem comprometer o movimento natural.
Inspirada nessa proposta e nos rituais japoneses de beleza, a Melixir utiliza o extrato de mel como principal ingrediente da linha.
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A fórmula também reúne geleia real, fitoqueratina vegetal e um blend de óleos vegetais ricos em ômegas 3, 6, 7 e 9, combinação voltada à nutrição, reparação e reposição lipídica dos cabelos. No sérum, o óleo de coco complementa a composição com ação nutritiva e proteção térmica e solar.
- "Inspirada na cosmética oriental e desenvolvida para todos os tipos de cabelo, Melixir propõe uma rotina baseada em nutrição, equilíbrio e bem-estar, transformando pequenos momentos do dia a dia em verdadeiros rituais de autocuidado."
Como funciona a rotina completa da linha Melixir?
A coleção foi pensada para acompanhar todas as etapas dos cuidados capilares.
- O shampoo promove uma limpeza suave enquanto auxilia na hidratação e no controle do frizz.
- Em seguida, o condicionador ajuda a selar as cutículas e facilita o desembaraço, favorecendo fios mais macios e disciplinados.
- Para quem busca um tratamento mais intenso, a máscara condicionante oferece uma etapa extra de nutrição e reparação.
- Já o sérum finalizador complementa a rotina ao proporcionar brilho, proteção contra o calor de ferramentas térmicas e proteção solar, sem pesar nos cabelos.