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Cabelo | Notícia

4 cortes de cabelo autênticos que valorizam os fios grisalhos

Valorize seus fios grisalhos com 4 cortes de cabelo modernos e cheios de personalidade que unem elegância, praticidade e muito estilo no dia a dia!

Por Eduarda Barreto Publicado em 12/07/2026 às 10:13
O grisalho da personagem Miranda Priestly (Meryl Streep), de O Diabo Veste Prada, inspira muitas mulheres grisalhas
O grisalho da personagem Miranda Priestly (Meryl Streep), de O Diabo Veste Prada, inspira muitas mulheres grisalhas - Divulgação/O Diabo Veste Prada

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Os fios grisalhos deixaram de ser vistos apenas como um sinal do tempo e passaram a representar autenticidade, estilo e confiança.

Cada vez mais pessoas têm assumido os cabelos naturais e investido em cortes modernos que destacam a beleza dos tons prateados, brancos e acinzentados.

Além de facilitar a rotina de cuidados, um bom corte ajuda a valorizar a textura dos fios, proporciona mais movimento e realça o brilho característico dos cabelos grisalhos.

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A escolha do estilo ideal depende do formato do rosto, da espessura do cabelo e do resultado desejado, mas algumas opções se destacam pela elegância e versatilidade.

4 cortes que estão em alta e combinam com os fios grisalhos

1. Bob invertido assimétrico

O Bob Invertido Assimétrico é uma opção moderna para quem busca um visual sofisticado sem abrir mão da praticidade.

O corte é caracterizado pela parte de trás mais curta e pela frente levemente alongada, criando um efeito elegante e cheio de movimento.

Nos cabelos grisalhos, esse estilo destaca o brilho natural dos fios e valoriza os diferentes tons de cinza, além de transmitir uma imagem contemporânea e confiante. É uma excelente escolha para quem gosta de um look marcante, mas fácil de manter no dia a dia.

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2. Long Bob reto

O Long Bob Reto é um clássico que nunca sai de moda. Com comprimento na altura dos ombros e pontas alinhadas, ele oferece um visual minimalista e sofisticado.

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Esse corte é ideal para quem deseja destacar a uniformidade dos fios grisalhos, já que o acabamento reto  evidencia o brilho e a aparência saudável do cabelo. Além disso, é bastante versátil e pode ser usado liso, ondulado ou com uma finalização mais natural.

3. Corte médio em camadas invisíveis

Para quem prefere um resultado leve e natural, o Corte Médio em Camadas Invisíveis é uma excelente alternativa.

As camadas são distribuídas de forma sutil, criando movimento sem alterar significativamente o comprimento dos fios.

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Nos cabelos grisalhos, esse corte ajuda a dar mais volume e balanço, deixando o visual moderno e delicado ao mesmo tempo. Também é indicado para quem deseja reduzir o peso do cabelo sem abrir mão do comprimento médio.

4. Wolf Cut grisalho

O Wolf Cut continua entre as principais tendências e também conquista quem assumiu os cabelos grisalhos.

Inspirado em cortes retrô, ele combina camadas marcadas e bastante textura, criando um visual despojado e cheio de personalidade.

Nos fios grisalhos, o contraste entre as camadas destaca ainda mais a tonalidade natural do cabelo e proporciona um efeito moderno. É uma ótima opção para quem gosta de um estilo ousado e quer fugir dos cortes tradicionais.

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