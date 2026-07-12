Como deixar o cabelo crescer saudável? Confira 4 passos que fazem diferença
Crescimento capilar depende de fatores naturais, mas alguns cuidados diários fazem diferença para manter os fios fortes e menos propensos à quebra.
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Ter cabelos compridos continua entre os principais desejos de beleza, mas alcançar o comprimento esperado nem sempre é uma tarefa simples.
Embora os fios cresçam naturalmente, fatores como quebra, pontas duplas, ressecamento e excesso de calor podem impedir que esse crescimento seja percebido ao longo do tempo.
Por isso, especialistas destacam que investir na saúde do couro cabeludo e da fibra capilar é mais importante do que buscar soluções milagrosas.
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Uma rotina consistente de cuidados ajuda a preservar o comprimento conquistado e melhora a aparência dos fios. A Phytoervas, marca brasileira de produtos capilares, reuniu algumas orientações que podem fazer parte desse processo.
4 dicas para deixar o cabelo crescer mais forte e reduzir a quebra
1. Escolha um shampoo que limpe sem ressecar os fios
A limpeza é o primeiro passo para manter os cabelos saudáveis. O ideal é optar por produtos que removam as impurezas sem comprometer a hidratação natural dos fios, especialmente nas pontas, que costumam ser mais sensíveis.
Entre as opções da Phytoervas está o Shampoo Revitalização e Brilho Andiroba e Colágeno Vegetal, desenvolvido para limpar suavemente enquanto ajuda a manter brilho e elasticidade ao longo do comprimento.
2. Invista em produtos que ajudem a reduzir a quebra
À medida que o cabelo cresce, ele fica mais exposto ao atrito, à poluição e aos danos do dia a dia. Isso aumenta a chance de quebra, um dos principais motivos para a sensação de que os fios "pararam de crescer".
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Para fortalecer a fibra capilar, a Phytoervas também oferece o Shampoo Fortalecimento Total Jaborandi e Buriti, formulado para nutrir e reforçar a resistência dos cabelos durante a rotina de cuidados.
3. Não deixe o couro cabeludo de lado
Manter o couro cabeludo saudável é fundamental para quem deseja fios fortes. A região abriga os folículos capilares e merece atenção especial, com produtos específicos quando houver necessidade.
Nesse contexto, o Tônico Capilar Antiqueda Bétula Natural, da Phytoervas, foi desenvolvido para complementar a rotina de quem busca fortalecer os fios desde a raiz e reduzir a queda associada à quebra.
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4. Proteja os fios do calor
O uso frequente de secador, chapinha e modeladores pode comprometer a estrutura do cabelo quando não há proteção adequada.
As altas temperaturas favorecem o ressecamento, aumentam a fragilidade e contribuem para o surgimento de pontas duplas.
Uma das alternativas é incluir um protetor térmico antes da finalização. A Phytoervas conta com o Sérum Capilar Pós-Química Castanha do Brasil e Cupuaçu, que ajuda a proteger os fios das agressões térmicas enquanto auxilia na recuperação da fibra capilar.