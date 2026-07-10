Perfume capilar: o novo segredo de beleza que une perfumação prolongada e controle de frizz no mercado brasileiro

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O mercado de beleza ganha um novo aliado para quem não abre mão de uma rotina de autocuidado completa e sensorial.

Acompanhando uma forte tendência global onde a perfumação vai muito além da pele, a Skelt anuncia sua estreia oficial na categoria de perfumaria capilar com o lançamento do Perfume para Cabelos Amalfi Sunset.

Inspirado em um dos maiores successes olfativos da marca, a novidade chega para transformar a relação dos consumidores com os rituais diários de beleza.

A busca por experiências sensoriais integradas e o crescimento do scent layering — a arte de combinar diferentes produtos para criar uma assinatura olfativa única e personalizada — colocaram o cabelo em uma nova posição de destaque nos cuidados diários.

Agora, os fios assumem o papel de prolongar a presença da fragrância ao longo do dia.

"A perfumação deixou de estar restrita a um único produto e passou a acompanhar diferentes momentos da rotina. Hoje, vemos consumidores construindo uma experiência completa, em que corpo, mãos e cabelos fazem parte da mesma assinatura olfativa. O Perfume para Cabelos nasce justamente para ampliar essa experiência a partir de Amalfi Sunset." — Keila Sauer, diretora de Marketing e Comunicação da Skelt Beauty Brands.

Alta performance: brilho extremo e menos frizz

O Perfume para Cabelos Amalfi Sunset foi desenvolvido com uma fórmula bifásica - Divulgação

Muito além de um aroma marcante, o lançamento foi desenvolvido com uma fórmula bifásica leve que une perfumação e tratamento de alta performance. Sem pesar nos fios, o produto entrega resultados imediatos que elevam o acabamento do cabelo:

Duração : Perfumação marcante por até 4 horas.

Perfumação marcante por até 4 horas. Controle de Frizz: Redução imediata de 88% do frizz logo após a aplicação.

Redução imediata de do frizz logo após a aplicação. Luminosidade: Ganho de 91% mais brilho instantâneo.

Ganho de mais brilho instantâneo. Toque e Acabamento: Ajuda a selar a superfície cuticular, promovendo toque macio, movimento natural e acabamento luminoso.

Skelt anuncia sua estreia oficial na categoria de perfumaria capilar com o lançamento do Perfume para Cabelos Amalfi Sunset - Divulgação

A expansão para o cuidado capilar reforça o posicionamento estratégico da Skelt em transitar de forma fluida entre a beleza e o lifestyle. Após consolidar sua autoridade em categorias como autobronzeadores, body splashes, body creams e cremes para as mãos, a marca agora fecha o ciclo de um ritual de autocuidado 360°.

Disponibilidade

O Perfume para Cabelos Amalfi Sunset chega oficialmente ao mercado em julho. O produto estará disponível para venda no e-commerce oficial da Skelt e nos principais canais de venda parceiros da marca em todo o país, com preço sugerido de R$ 84,20.