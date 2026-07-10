fechar
Cabelo | Notícia

Perfume capilar: o novo segredo de beleza que une perfumação prolongada e controle de frizz no mercado brasileiro

Com fórmula bifásica e ação imediata contra frizz, novidade da Skelt aposta na tendência do scent layering para transformar a rotina de fios e beleza

Por Eduarda Barreto Publicado em 10/07/2026 às 11:27
o Perfume para Cabelos Amalfi Sunset foi inspirado em um dos maiores sucessos olfativos da marca
o Perfume para Cabelos Amalfi Sunset foi inspirado em um dos maiores sucessos olfativos da marca - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O mercado de beleza ganha um novo aliado para quem não abre mão de uma rotina de autocuidado completa e sensorial.

Acompanhando uma forte tendência global onde a perfumação vai muito além da pele, a Skelt anuncia sua estreia oficial na categoria de perfumaria capilar com o lançamento do Perfume para Cabelos Amalfi Sunset.

Leia Também

Inspirado em um dos maiores successes olfativos da marca, a novidade chega para transformar a relação dos consumidores com os rituais diários de beleza.

A busca por experiências sensoriais integradas e o crescimento do scent layering — a arte de combinar diferentes produtos para criar uma assinatura olfativa única e personalizada — colocaram o cabelo em uma nova posição de destaque nos cuidados diários.

Agora, os fios assumem o papel de prolongar a presença da fragrância ao longo do dia.

"A perfumação deixou de estar restrita a um único produto e passou a acompanhar diferentes momentos da rotina. Hoje, vemos consumidores construindo uma experiência completa, em que corpo, mãos e cabelos fazem parte da mesma assinatura olfativa. O Perfume para Cabelos nasce justamente para ampliar essa experiência a partir de Amalfi Sunset." — Keila Sauer, diretora de Marketing e Comunicação da Skelt Beauty Brands.

Alta performance: brilho extremo e menos frizz

Divulgação
O Perfume para Cabelos Amalfi Sunset foi desenvolvido com uma fórmula bifásica - Divulgação

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Muito além de um aroma marcante, o lançamento foi desenvolvido com uma fórmula bifásica leve que une perfumação e tratamento de alta performance. Sem pesar nos fios, o produto entrega resultados imediatos que elevam o acabamento do cabelo:

  • Duração: Perfumação marcante por até 4 horas.
  • Controle de Frizz: Redução imediata de 88% do frizz logo após a aplicação.
  • Luminosidade: Ganho de 91% mais brilho instantâneo.
  • Toque e Acabamento: Ajuda a selar a superfície cuticular, promovendo toque macio, movimento natural e acabamento luminoso.

Divulgação
Skelt anuncia sua estreia oficial na categoria de perfumaria capilar com o lançamento do Perfume para Cabelos Amalfi Sunset - Divulgação

A expansão para o cuidado capilar reforça o posicionamento estratégico da Skelt em transitar de forma fluida entre a beleza e o lifestyle. Após consolidar sua autoridade em categorias como autobronzeadores, body splashes, body creams e cremes para as mãos, a marca agora fecha o ciclo de um ritual de autocuidado 360°.

Leia Também

Disponibilidade

O Perfume para Cabelos Amalfi Sunset chega oficialmente ao mercado em julho. O produto estará disponível para venda no e-commerce oficial da Skelt e nos principais canais de venda parceiros da marca em todo o país, com preço sugerido de R$ 84,20.

Leia também

7 sinais de que seu cabelo precisa de reconstrução capilar
CUIDADOS COM OS CABELOS

7 sinais de que seu cabelo precisa de reconstrução capilar
Delineado duplo volta à maquiagem e conquista quem busca um olhar marcante; veja como reproduzir
Maquiagem

Delineado duplo volta à maquiagem e conquista quem busca um olhar marcante; veja como reproduzir

Compartilhe

Tags