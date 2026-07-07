4 cortes de cabelo que transmitem confiança e elegância sem esforço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cortes com linhas definidas, camadas estratégicas e acabamento natural estão entre as escolhas de quem busca um visual fácil de manter no dia a dia.

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Escolher um novo corte de cabelo vai muito além de acompanhar tendências. O formato dos fios pode influenciar a forma como o rosto é valorizado, facilitar a rotina de cuidados e até transmitir diferentes impressões, como sofisticação, modernidade e segurança.

Nos últimos anos, cortes com acabamento natural e movimento ganharam destaque justamente por equilibrar praticidade e estilo. Em vez de penteados elaborados, a proposta é investir em modelos que mantêm uma aparência elegante mesmo com pouca finalização.

Do clássico bob às camadas estratégicas, alguns estilos se consolidaram entre os favoritos de quem procura um visual refinado sem abrir mão da versatilidade.

4 cortes de cabelo que unem elegância e personalidade

1. Italian bob

O Italian bob é uma releitura mais encorpada do clássico bob. Com base reta e comprimento na altura do queixo ou da mandíbula, o corte cria volume natural e um acabamento sofisticado.

O resultado é um visual atemporal, que transmite segurança e combina tanto com cabelos lisos quanto ondulados.

2. Clavicut reto

Para quem prefere manter um pouco mais de comprimento, o clavicut reto continua entre os cortes mais versáteis da atualidade.

Finalizado na altura da clavícula e com pontas alinhadas, ele oferece um aspecto de cabelo sempre bem cuidado, além de permitir diferentes formas de estilização, do liso ao ondulado.

3. Bixie cut

Mistura entre o pixie e o bob, o bixie cut conquistou espaço por unir praticidade e personalidade.

O corte mantém a leveza dos fios curtos, mas com comprimento suficiente para criar textura e movimento. É uma escolha moderna, marcante e, ao mesmo tempo, elegante.

4. Butterfly cut

Ideal para quem não quer abrir mão do comprimento, o butterfly cut aposta em camadas longas que moldam o rosto e distribuem melhor o volume dos fios.

O efeito cria movimento, leveza e uma aparência naturalmente sofisticada, sem exigir grandes mudanças no comprimento.



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