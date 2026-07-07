4 cortes de cabelo que transmitem confiança e elegância sem esforço
Cortes com linhas definidas, camadas estratégicas e acabamento natural estão entre as escolhas de quem busca um visual fácil de manter no dia a dia.
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Escolher um novo corte de cabelo vai muito além de acompanhar tendências. O formato dos fios pode influenciar a forma como o rosto é valorizado, facilitar a rotina de cuidados e até transmitir diferentes impressões, como sofisticação, modernidade e segurança.
Nos últimos anos, cortes com acabamento natural e movimento ganharam destaque justamente por equilibrar praticidade e estilo. Em vez de penteados elaborados, a proposta é investir em modelos que mantêm uma aparência elegante mesmo com pouca finalização.
Do clássico bob às camadas estratégicas, alguns estilos se consolidaram entre os favoritos de quem procura um visual refinado sem abrir mão da versatilidade.
4 cortes de cabelo que unem elegância e personalidade
1. Italian bob
O Italian bob é uma releitura mais encorpada do clássico bob. Com base reta e comprimento na altura do queixo ou da mandíbula, o corte cria volume natural e um acabamento sofisticado.
O resultado é um visual atemporal, que transmite segurança e combina tanto com cabelos lisos quanto ondulados.
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2. Clavicut reto
Para quem prefere manter um pouco mais de comprimento, o clavicut reto continua entre os cortes mais versáteis da atualidade.
Finalizado na altura da clavícula e com pontas alinhadas, ele oferece um aspecto de cabelo sempre bem cuidado, além de permitir diferentes formas de estilização, do liso ao ondulado.
3. Bixie cut
Mistura entre o pixie e o bob, o bixie cut conquistou espaço por unir praticidade e personalidade.
O corte mantém a leveza dos fios curtos, mas com comprimento suficiente para criar textura e movimento. É uma escolha moderna, marcante e, ao mesmo tempo, elegante.
4. Butterfly cut
Ideal para quem não quer abrir mão do comprimento, o butterfly cut aposta em camadas longas que moldam o rosto e distribuem melhor o volume dos fios.
O efeito cria movimento, leveza e uma aparência naturalmente sofisticada, sem exigir grandes mudanças no comprimento.
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